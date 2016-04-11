طرق للتخلص من كسل عضلات البطن بعد الولادة القيصرية

بعد الولادة القيصرية يتأثر جسم المرأة، خاصة منطقة البطن، نتيجة الشق الجراحى الذى أجراه الأطباء لولادة الطفل، وبعض السيدات قد تعانين من آثار غير جيدة تظهر على البطن وعضلاتها أهمها الترهل و"الاسترتش ماركس" أو ما يعرف بالعلامات البيضاء أو الحمراء التى تظهر على البطن بعد الولادة، وغيرها من المشكلات، حسبما يذكرها الدكتور صابر الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة.

ونصح دكتور صابر المرأة التى خضعت للولادة القيصرية أن تبذل جهدا حتى تقى جسمها من الترهل، وعضلات بطنها من الضعف، وهو عرض يصيب نسبة كبيرة من السيدات بعد هذا النوع من الولادة، بحيث يصيب الوهن والضعف أيضا عضلات الفخذ داخليا وخارجيا، وكذلك العضلات السفلية من البطن.

وينصح استشارى السمنة والنحافة كل سيدة بعد الولادة بأربعين يوما -إذا كانت حالتها تسمح وبعد استشارة طبيب النساء المتابع لها- بعمل نوع من تمارين الشفط للبطن بشكل دائم وأغلب الأوقات، ودون اللجوء لاستخدام أدوات رابطة للبطن أو أحزمة حتى لا يترهل البطن بعد ذلك أو يعانى من مشكلات بلون البشرة فى تلك المنطقة، فتمارين الشفط العادى أغلب أوقات اليوم كاف، وكذلك عليها الاهتمام جيدا بتمارين آمنة فى فترة ما بعد الولادة لتقوية الفخذين والبطن والأرداف وعضلاتهما كتمرينات شد عضلات البطن والسبعات الشهيرة.

تمارين البطن