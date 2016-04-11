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أستاذ كبد: مرضى الغسيل الكلوى أكثر عرضة للإصابة بفيروس C

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أستاذ كبد: مرضى الغسيل الكلوى أكثر عرضة للإصابة بفيروس C أستاذ كبد: مرضى الغسيل الكلوى أكثر عرضة للإصابة بفيروس C
أكد الدكتور حسنى سلامة - أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب قصر العينى - أن علاج فيروس سى فى بعض الحالات الخاصة له قواعد معينة لابد أن يتبعها الأطباء لتجنب المضاعفات.

وأوضح الدكتور حسنى سلامة أن الحالات الخاصة تشمل مرضى الكلى والمصابين بأمراض الدم، مشيرا إلى وجود علاقة وثيقة بين فيروس سى وأمراض الكلى، فالفيروس يؤدى إلى ترسب البروتينات فى الشرايين محدثة التهابات فى الأوعية الدموية بالجسم، خاصة الكلى، كما تؤثر الإصابة بفيروس سى على البنكرياس فتحدث الإصابة بمرض السكر الذى يؤثر بدورة على وظائف الكلى.

وأشار أستاذ الكبد إلى أن الأبحاث العالمية والمحلية أثبتت أن فيروس سى يصيب مرضى الغسيل الكلوى بنسبة تتراوح بين 5% و35%، وبعض الأدوية الجديدة لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الكلى، ناصحا مرضى الغسيل الكلوى المصابون بفيروس سى باختيار العلاجات الآمنة على الكلى مثل الكيوريفو والزيباتيير المتوقع طرحة بمصر خلال العام الجارى، بعد طرحه فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأكد الدكتور حسنى سلامة أن مريض الكبد كثيرا ما يعانى من مشاكل فى الكلى إما نتيجة للتأثير المباشر لحالة الكبد المتقدمة على الكلى، أو حدوث الفشل الكلوى نتيجة للفشل الكبدى، وفى هذه الحالة يجب علاج الكبد للتغلب على الفشل الكلوى ثم إعطاء المريض أدوية علاج الفيروس.

وتابع الدكتور حسنى: "يجب إعطاء المصابين بأمراض الدم أدوية فيروس سى بنفس الجرعات، مع مراعاة عدم استخدام حقن الإنترفيرون أو أقراص الريبافيرين، وفى حالة الضرورة يعطى المريض أقل جرعة ممكنة من الريبافيرين بجانب منشطات للنخاع العظمى للوصول بالهيموجلوبين للمستوى الطبيعى.


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