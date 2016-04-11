قواعد الجماعة الإسلامية يطالبون قياداتها بإعلان الانسحاب من تحالف الإخوان

علق عدد من نشطاء الجماعة الإسلامية، على بيان الجماعة الأخير الذى هدد بالانسحاب من تحالف دعم الإخوان، حيث طالبوا قيادات الجماعة الإسلامية بإعلان الإنسحاب الكامل من التحالف.

وقال أحد نشطاء الجماعة :" لذلك قررنا آسفين الانسحاب من هذا التحالف نهائيا ،هذا ما نسيه بيان الجماعة".

من جانبه قال الدكتور حسن البدرى، القيادى بالجماعة الإسلامية، موجها حديثه لـ"قيادات الجماعة :"أقول للجماعة الاسلامية.. رأى الاخوان فيكم لم يتغير الخوف منكم وتجاهلكم ورميكم بالتطرف والجهادية القريبة من الارهاب، فبلاش تتعلقوا فى الأحبال العتيقة وحافظوا على مريديكم من الدخول فى مهاترات الشرعية المثالية الاعتباطية".

كانت الجماعة الإسلامية قد اصدرت بيانا هددت فيه الإخوان بالانسحاب من تحالف دعم الإخوان حال عدم إقدامها على حل أزماتها.

- الجماعة الإسلامية تهدد"الإخوان":حل أزمتكم الداخلية أو الانسحاب من تحالفكم

>