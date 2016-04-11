نقابة المهن التعليمية: تأجيل معاشات أبريل لصرفها مع دفعة يوليو

قال الدكتور على فهمى الحارس القضائى على نقابة المهن التعليمية، إن النقابة قررت تأجيل صرف دفعة المعاشات الخاصة بشهر أبريل الجارى، لصرفها مع دفعة يوليو المقبل، لعدم وجود سيولة مالية لدى النقابة تكفى لتغطية كافة المستحقين.

وأشار فهمى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن النقابة خاطبت الإدارات التعليمية لبدء تفعيل قرار خصم الـ2% من مستحقات صندوق الزمالة لصالح صندوق المعاشات، نظرًا لأن الإجراءات اللازمة لتنفيذه تحتاج وقت.

وأوضح أنه فور وجود مبالغ تكفى لصرف دفعة أبريل سيتم صرفها، وأن النقابة خاطبت وزارة التربية والتعليم لإعلامها بميزانية الوزارة خلال عام لتتمكن من حساب مستحقاتها التى حددها القانون بـ5% من قيمة مطبوعاتها، إلا أن الوزارة تتمسك بعد إطلاع النقابة على الميزانية، وتكتفى بإرسال مبلغ محدد من قبلها فقط، على حد قوله، مشيرا إلى أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة لتحريك دعوى قضائية ضد الوزارة، خاصة أن محصلة مستحقات النقابة انخفضت من 51 مليون جنيه فى 2005، إلى 19 مليون جنيه فقط فى 2014.

خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، قال إن قيمة دفعة أبريل الجارى لمستحقى المعاشات هى 96 مليون جنيه، تمكنت النقابة من توفير 10 مليون جنيه منهم، وذلك نتيجة لانتهاء النقابة من دفعة يناير الماضى منذ أيام فقط، لافتا إلى أن ذلك ما دفع النقابة لاقتراح خصم 2% من مستحقات صندوق الزمالة لصالح المعاشات.

وأضاف الزناتى، لـ"اليوم السابع": "لا توجد سيولة تكفى لدى النقابة لتغطية دفعة أبريل، اللجنة سددت منذ توليها أعمال النقابة حتى الآن 650 مليون جنيه معاشات، خاصة أننا استملنا النقابة مديونة بـ61 مليون، وكانت قيمة دفعة المعاشات حينها 86 مليون ولم نجد بالصندوق سوى 25 مليون جنيه، والنقابة كانت تواجه فى الفترة الماضية تأخر فى صرف الدفعات لمدة قد تصل إلى 40 يوم، وكان من الممكن أن نلجأ إلى خفض المعاشات، لكن حرصا منا على عدم الاقتراب منها قررنا تأجيل صرف تلك الدفعة لشهر يوليو".

ولفت رئيس لجنة تسيير الأعمال، إلى أن الدفعة المقبلة للمعاشات ستتزامن مع وصول مكافأة الامتحانات للنقابة، فى شهر يوليو، والتى ستغطى الدفعتين معا، مضيفا:"إن لم تحل المشكلة بخصم الـ2% ستقف المعاشات، خاصة أننا نحتاج بشكل يومى مليون جنيه لتغطية الدفعات"، مشيرا إلى أنه فور دخول قانون النقابة لمجلس النواب 79 لسنة 1969 ستلقى النقابة تحسنا فى دخلها، وبالتالى يمكنها زيادة معاشات أعضائها.

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