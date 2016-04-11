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تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شقيقته بسبب شكه فى سلوكها بمدينة نصر

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تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شقيقته بسبب شكه فى سلوكها بمدينة نصر تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شقيقته بسبب شكه فى سلوكها بمدينة نصر
قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بقتل شقيقته عقب التعدى عليها بالضرب وخنقها، بسبب شكه فى سلوكها.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغا من "عربى ف م " 53 سنة، عاطل، بقيام ابنه "بسام ع ف" 26 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 7441 لسنة 2010م الوايلى "سرقة" والمراقب على ذمة تلك القضية لمدة 3 سنوات، بالتعدى على شقيقته "سها ع" 20 سنة، ربة منزل، بالخنق والضرب، مما أسفر عن وفاتها. وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى سلوكها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1285 لسنة 2016م إدارى القسم.

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل شقيقته خنقا لشكه فى سلوكها بمدينة نصر
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