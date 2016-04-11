"تجارة المنصورة" تنظم مؤتمرا عن دور الجامعة فى التنمية 16 أبريل الجارى

تنظم كلية التجارة بجامعة المنصورة، المؤتمر الدولى 26 بعنوان دور الجامعة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فى الفترة من 16-17 أبريل الجارى.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عطوة عميد الكلية ونائب رئيس المؤتمر والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق وكيل الكلية للدراسات العليا وأمين المؤتمر، والدكتورة مروة حسن حسان أستاذ قسم المحاسبة ومقرر المؤتمر.

تأتى أهمية المؤتمر فى تعزيز دور الجامعات فى الاقتصادات الناشئة لدعم عملية التحول المجتمعى ونشر الوعى بأهمية التغيير، مستعينة فى ذلك بخبرات أساتذتها وباحثيها فى شتى المجالات، سعت كلية التجارة بجامعة المنصورة لتبنى عقد مؤتمر دولى شعاره الجامعة والتحول المجتمعى، دور الجامعة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك توافقا مع نتائج المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى عقد بشرم الشيخ، وتوجهات القيادة السياسية بأن يكون للجامعات دور فى التغيير .

يناقش المؤتمر العديد من المحاور، تحديات وفرص الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى الاقتصادات الناشئة وأدوات تخفيض المخاطر، تحديات وفرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصادات الناشئة، المسئولية الاجتماعية والمواطنة المؤسسية لمنظمات الأعمال، آليات دعم المرأة كعامل اقتصادى فعال فى عملية التحول المجتمعى، آليات تطوير التعليم بما يخدم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الاقتصادات الناشئة، الموارد البشرية فى الاقتصاديات الناشئة - هل هى عامل بناء أم هدم، آليات مكافحة الفساد وتطوير الحكم المحلى، إدارة الأزمات، حوكمة الشركات، التنمية المستدامة.

ويتضمن المؤتمر مناقشات حول التعليم قاطرة تحول الأمم، الجامعة والتنمية الاقتصادية، الجامعة والتحول الاجتماعى، منتدى التجارب الناجحة، ويشارك فى المؤتمر عدد من الوزراء والسفراء والإعلاميين فضلا عن المشاركة غير المسبوقة للباحثين العرب والأجانب والتى من المنتظر أن تسهم بشكل إيجابى فى إثراء الحوار وتبادل الخبرات.

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