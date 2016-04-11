جامعة المنوفية تنظم ندوة عن تمويل المشروعات الصغيرة من الصندوق الاجتماعى

عقدت كلية الآداب جامعة المنوفية ندوة مساء أمس الأحد تناولت طرق تمويل المشروعات الصغيرة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث أشار الدكتور أسامة مدنى عميد الكلية إلى تنوع مصادر التمويل والإقراض لتلك المشروعات بما يهدف إلى تخفيف نسبة البطالة التى يعانى منها الشعب المصرى وخريجى الجامعات.

وتناول محمد ريحان نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الإجتماعى بشبين الكوم طرق الإقراض والتمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية من خلال قروض تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه، وتصل فائدة القرض إلى 5 %، وينظم الصندوق معارض بالداخل والخارج للمنتجين.

وأشارت المهندسة سعاد شعبان مديرة إدارة التنمية والتدريب بمركز ومدينة قويسنا إلى شروط الإقراض وهى أن "لا يقل السن عن 21 عاماً، وأن يكون قد أنهى دراسته وغير مقيد فى كلية أو معهد، وحاصل على شهاده الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائى، ولا يعمل بالحكومة، مع توافر المكان المناسب لإقامة المشروع"، وقدمت شرحاً لأهمية المشروعات الصغيرة ودورها فى إحداث التنمية المستدامة، والتنمية الإقتصادية، كما تناولت مشروع صندوق التنمية المحلية ومشروع إقراض الأسر.

وأكدت الدكتورة عبير خليل مديرة وحدة متابعة الخريجين بالكلية على أن المشروعات الصغيرة تعد السبيل الوحيد لإصلاح الاقتصاد والنهوض بالدول، ولها مزايا منها توفير فرص عمل بالشركات الكبرى، وخدمة الاقتصاد المحلى للدول النامية والمتقدمة، وتوفر 60 % من فرص العمل، مضيفاً أنها تُغذى المشروعات الكبيرة، ولكى تنجح لابد من دعم مكثف من جانب الدولة فى كافة الاتجاهات من تمويل وتسويق.

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أسامة مدنى عميد كلية الآداب، وبحضور الدكتور حسن خطاب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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