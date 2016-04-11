إنشاء متنزه بري في المدينة المنورة

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة إعداد ودراسة التصاميم اللازمة لتطوير المتنزه البري بمنطقة البيضاء، ويعد المشروع أحد المشاريع الرامية إلى تعزيز مفهوم السياحة البرية لسكان المدينة وزائريها.

وأوضح المهندس عدنان السيد وكيل الأمين للدراسات والإشراف بأن أعمال التطوير بالمتنزه تشمل مساحة أربعة ملايين متر مربع من خلال تنفيذ سفلتة وتمهيد للطرق المؤدية إلى القطاعات المكونة للمشروع بطول 4.5 كم إضافة إلى تنفيذ أعمال الإنارة الحديثة باستخدام تقنيات وحدات الطاقة الشمسية بعدد 160وحدة، كما تشمل أعمال التطوير إنشاء بوابة رئيسية عند مدخل المتنزه من الناحية الجنوبية ذات طابع جمالي يحاكي طبيعة المتنزه بمساحة 175 متر مربع، وأضاف السيد بأن أعمال التطوير تشمل إنشاء غرف للحراسات وأكشاك للبيع ومخيمات عائلية ومناطق جلوس ذات الطابع الصحراوي بمظلات شمسية ومناطق ألعاب أطفال ومضمار للدبابات النارية، كما تم انشاء مخيمات خاصة بالشباب منفصلة عن مناطق تخييم العائلات وتزويدها بالخدمات والانشطة الترفيهية، روعي في التصميم عنصري الأمن والخصوصية وتوفير الخدمات الضرورية بإنشاء أربعة مراكز خدمات تضم محلات تجارية لشراء مستلزمات البر ومصلى ودورات مياه ومسلخ ومواقف سيارات مع مراعاة تخصيص المرافق الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى إنشاء وحدات دورات مياه منفصلة ونقاط بيع موزعة على كامل المتنزه بحيث يسهل الوصول اليها عن طريق ربطها بشبكة الطرق الداخلية.