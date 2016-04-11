المعجل يشكرون المعزين في وفاة والدتهم

الرياض - يحيى زيلع

أعربت عائلة المعجل ممثلة بالمهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الرياض وإخوانه وأخواته، عن شكرهم وتقديرهم لكل من تفضل بمواساتهم من داخل المملكة أو خارجها في وفاة والدتهم لطيفة بنت إبراهيم الزكري رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، سواء حضوريا أو هاتفيا أو برقيا أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي.