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تنفيذي صحة عسير يعتمد توزيع القطاعات الصحية

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تنفيذي صحة عسير يعتمد توزيع القطاعات الصحية تنفيذي صحة عسير يعتمد توزيع القطاعات الصحية

    أصدر المجلس التنفيذي لصحة عسير قراراً إدارياً بتوزيع القطاعات الصحية بالمنطقة إلى تسعة قطاعات يبدأ العمل فيها على مرحلتين.

وتشمل المرحلة الأولى القطاعات الصحية في ظهران الجنوب وأحد رفيدة ومحايل عسير ورجال ألمع وتعيين مستشار دعم لكل قطاع صحي فيما يناسب والواقع الفعلي للتحول الإداري وزارة الصحة، والمرحلة الثانية ستشمل باقي القطاعات الصحية.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الثاني لعام 1437ه برئاسة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير رئيس المجلس د. محمد الهبدان.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي بصحة منطقة عسير سعيد النقير، مشيراً أنه تم تكليف المساعد العلاجي مستشاراً لدعم قطاع ظهران الجنوب الصحي، وتكليف المساعد للصحة العامة مستشاراً لدعم قطاع محايل الصحي، وتكليف المساعد للمشروعات والصيانة لدعم القطاع الصحي بأحد رفيدة، وتكليف المستشار القانوني محمد الجريس مستشارا لدعم قطاع رجال ألمع.

وأضاف النقير في السياق ذاته أنه صدر تكليف مدير لكل قطاع ومساعد لمدير القطاع الصحي للصحة العامة، حيث تم تكليف الأخصائي محمد آل فرج مديراً للقطاع الصحي بمحافظة ظهران الجنوب ومشرفاً على مستشفى ظهران الجنوب، وتكليف زاهر آل زاهر مساعداً له للصحة العامة. وتكليف محمد عسيري مديراً للقطاع الصحي بمحافظة محايل ومشرفاً على مستشفى محايل، وتكليف الطبيب علي الشهري مساعد له للصحة العامة، وتكليف الاخصائي يحيى آل عامر مدير للقطاع الصحي برجال ألمع ومشرفاً على مستشفى رجال ألمع، وتكليف الطبيب أحمد محمد مخرشم مساعداً له للصحة العامة، وتكليف الأخصائي علي سالم آل زاحم مديراً للقطاع الصحي بمحافظة أحد رفيدة ومشرفاً على مستشفى أحد رفيدة، وتكليف عايض آل كريدس مساعداً له للصحة العامة.

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