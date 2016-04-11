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تواصل البحث عن المفقود في سيول بارق

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تواصل البحث عن المفقود في سيول بارق تواصل البحث عن المفقود في سيول بارق
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تواصل البحث رغم وعورة الموقع

محايل - إبراهيم عرار

    لليوم الثالث على التوالي يواصل الأهالي في القرى الواقعة على ضفاف وادي بقرة والأودية المجاورة لمحافظة بارق عملية البحث عن شاب مفقود في سيول الجمعة الماضي، وذلك بمشاركة فرق من الدفاع المدني في مركز ثلوث المنظر مع فرق دعم ومساندة من إدارتي الدفاع المدني في محافظتي بارق وتنومة في البحث عن الشاب المفقود الذي يدعى محمد آل جميل الشهري، والذي سقط من عقبة ساقين المنحدرة من محافظة تنومة ويعتقد أن السيول قد جرفته، وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أن مركز القيادة والتحكم بإدارة الدفاع المدني بمحافظة بارق قد تلقى بلاغا عن اجتراف السيول لشاب سعودي 27 سنة تقريبا من المنحدرات الصخرية بأسفل عقبة ساقين الرابطة بين محافظة تنومة ومحافظة بارق باتجاه وادي بقرة بمركز ثلوث المنظر ببارق وجاري البحث عنه من خلال فرق الدفاع المدني، فيما وجه مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء صالح بن منسي الحارثي بتطبيق خطة الإسناد الميداني ودعم الموقف بعدد من فرق البحث الأرضية والغواصين والآليات لتكثيف عملية البحث من نقطة اجترافه وامتداد وادي بقره بثلوث المنظر والشعاب المتاخمة، للوادي فيما تواصل الفرق أعمال البحث حتى الآن.

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