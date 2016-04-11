«بلدي حبونا» يبحث المشروعات المتعثرة

عقد المجلس البلدي في محافظة حبونا (120 كلم شمال نجران) جلسته الثالثة.

وقد تم خلال الجلسة الإطلاع على التقرير الثلث السنوي لجميع الأقسام وأوصى باستكمال دراستها ومتابعتها مع اللجان المنبثقة من المجلس البلدي في دورة الثانية ومنها لجنة المشروعات، ثم تابع المجلس مناقشة ورقة العمل المقدمة من عضو المجلس حسين القفيلي بخصوص تأخر فتح مراكز الخدمات والمسالخ بالمحافظة بالإضافة إلى نقل إنارة طريق حبونا – الفيض.

وقد أوضح م. سلطان الشهي رئيس بلدية حبونا بأنه قد تم الانتهاء من تلك المراكز والمسالخ واستلمها أحد المستثمرين وسوف تتم متابعتها مع لجنة الاستثمار لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخر تشغيلها، اما فيما يتعلق بنقل إنارة طريق الجفة الفيض فهي سوف تدرج قريباً وتم نقلها الى السوق الجديد لحاجة وأهمية المكان.