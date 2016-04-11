أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«بلدي حبونا» يبحث المشروعات المتعثرة

Google+ Print
«بلدي حبونا» يبحث المشروعات المتعثرة «بلدي حبونا» يبحث المشروعات المتعثرة

    عقد المجلس البلدي في محافظة حبونا (120 كلم شمال نجران) جلسته الثالثة.

وقد تم خلال الجلسة الإطلاع على التقرير الثلث السنوي لجميع الأقسام وأوصى باستكمال دراستها ومتابعتها مع اللجان المنبثقة من المجلس البلدي في دورة الثانية ومنها لجنة المشروعات، ثم تابع المجلس مناقشة ورقة العمل المقدمة من عضو المجلس حسين القفيلي بخصوص تأخر فتح مراكز الخدمات والمسالخ بالمحافظة بالإضافة إلى نقل إنارة طريق حبونا – الفيض.

وقد أوضح م. سلطان الشهي رئيس بلدية حبونا بأنه قد تم الانتهاء من تلك المراكز والمسالخ واستلمها أحد المستثمرين وسوف تتم متابعتها مع لجنة الاستثمار لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخر تشغيلها، اما فيما يتعلق بنقل إنارة طريق الجفة الفيض فهي سوف تدرج قريباً وتم نقلها الى السوق الجديد لحاجة وأهمية المكان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية