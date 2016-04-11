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أمانة عسير تزيل تعديات على أراضٍ حكومية شمال أبها

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    أزالت أمانة منطقة عسير عددا من التعديات على أراض حكومية موزعة في مدينة أبها والقرى المجاورة لها، حيث تجاوزت مساحة الأراضي المزالة مليون متر مربع.

وأوضح مدير إدارة التعديات ومراقبة الأراضي الحكومية إبراهيم بن سعيد آل درويش أن اللجنة رصدت العديد من التعديات في قرية " شعار " وآل مجمل والفيه وعلى طريق آل يوسف، حيث تم اتخاذ الإجراء اللازم حيالها وإزالتها بمشاركة الجهات الأمنية.

وأشار آل درويش إلى أن التعديات عبارة عن جدران من الحجر وسواتر ترابية ومسوحات، حيث عملت اللجنة على إزالتها وإعادة الأراضي على طبيعتها.

وأكد آل درويش أن لجان التعديات تتابع أولاً بأول الأراضي الحكومية، وتحافظ عليها من التعدي من خلال الجولات الميدانية المستمرة، مهيباً بالجميع بضرورة التواصل مع الأمانة على الرقم الموحد 940 والإبلاغ عن أي ملاحظة بهذا الخصوص، وما من شأنه تعطيل مسيرة التنمية في المنطقة.

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