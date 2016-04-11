الصقر يحدد 5 عوامل تجعل الأهلي بطلاً لدوري 2016

يرى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أن الأهلي هو الأقرب للفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

وقال الصقر: "قبل 12 جولة من الموسم الماضي، أكدت أن الزمالك بطل الدوري، وهذا الموسم، أرى أن الأهلي حسم اللقب بنسبة 60%".

وحدد عميد لاعبي العالم خمسة أسباب وراء اقتراب الأهلي من استعادة الدرع، قائلاً إن الفريق الأحمر يؤدي بشكل أقوى هذا الموسم.

وأضاف عبر قناة CBC يوم الأحد "شكل فريق الأهلي تطور كثيرًا، وبات لديه عدة بدائل، إضافة إلى أن الزمالك فرط في نقاط سهلة، خاصة في الدور الثاني".

وأشار إلى أن السبب الخامس يتلخص في أن الأهلي من الصعب للغاية أن يفرط في فارق النقاط التسعة مع الزمالك، مؤكدًا أن المنافسة تبقى قائمة.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 50 نقطة، خلفه الزمالك 41 نقطة.