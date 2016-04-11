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الصقر يختار - من يدرب الأهلي أم الزمالك؟

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الصقر يختار - من يدرب الأهلي أم الزمالك؟ الصقر يختار - من يدرب الأهلي أم الزمالك؟

حدد أحمد حسن وجهته في عالم التدريب في حالة تلقي عرضًا من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال قائد منتخب السابق: "تدريب الأهلي والزمالك شرف كبير لأي مدير فني، لما لهما من شعبية كبيرة للغاية، فهما فريقان عريقان".

واستدرك "ولكن إذا كان الفريقين متاحين، أميل لتدريب الأهلي، حيث يتمتع بالاستقرار، والأمور أفضل، والمحيطون بك يساعدونك على النجاح".

ويملك أحمد حسن تجربة وحيدة في عالم التدريب بقيادة بتروجت مطلع الموسم الجاري، ولكنها لم تستمر كثيرًا.

وأضاف عبر قناة CBC يوم الأحد "لا يوجد سبب معين لعدم ترشحي لمنصب داخل النادي الأهلي، مع العلم أنني اعتزلت منذ عامين، ومن الوارد مستقبلا أن أتولى أحد المناصب، خاصة أن علاقتي مع الجميع جيدة للغاية داخل النادي".

وحول إمكانية ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة، رد "الصقر": "صنعت تاريخًا جيدًا مع ، وأديت مهمتي وغيرنا فكر الناس عن كرة القدم، كانت في السابق مضيعة وقت، وجعلنا الأهالي تشجع أطفالها على ممارسة اللعبة، ولكن جيلي محترم، لا يجيد لعبة الانتخابات سواء بالأندية أو الاتحادات".

وتابع "الصراعات الموجودة لا تشجعني على الترشح لاتحاد الكرة، ورفضت اقتراحًا بخوض الانتخابات، لأن هناك شخصيات تعرف كواليس هذه اللعبة، ومن الممكن افيد كإعلامي أو داخل الملعب، الأمر ليس فهلوة".

وواصل "يجب اختيار شخص مؤهل للادارة وليس مجرد شخص لديه علاقات بالجمعية العمومية، وأتمنى تواجد شخصية مثل حازم إمام، حيث كنت معترضا على اتجاهه للتدريب، وأثق أنه سيكون مستقبلا رئيسا لنادي الزمالك، فهو شخص مهذب محترف مثقف، لاعب كرة موهوب، وبمثابة ماركة كروية".

واختتم أحمد حسن "انتقلت للزمالك بعد الرحيل عن الأهلي، لأن اسمي وتاريخي لا يسمح باللعب في مصر غير لأكبر ناديين".

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فيديو اليوم السابع

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