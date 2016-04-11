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بالأرقام.. ننشر نتائج انتخابات نقابة المحامين بالفيوم

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بالأرقام.. ننشر نتائج انتخابات نقابة المحامين بالفيوم بالأرقام.. ننشر نتائج انتخابات نقابة المحامين بالفيوم
أسفرت نتائج فرز أصوات الناخبين بانتخاب نقابة المحامين بالفيوم، عن فوز المرشح هشام محمد عبد الحميد الدش بمقعد نقيب المحامين بالمحافظة، بعدد أصوات 892 صوتا، وبلغ إجمالى عدد الناخبين 4080 ناخبا، من أدلوا بأصواتهم 2475، عدد الأصوات الصحيحة 2435 صوتا بينما بلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة 40 صوتا.

جاءت نتيجة فرز الأصوات للمتنافسين علي مقعد مجلس النقابة بحصد أعلى الأصوات للمحامى حازم طه عبد العليم بعدد أصوات 281 صوتا و محمود أحمد حسن حسان 205 أصوات، ومحمود إسماعيل محمود 164 صوتا، وهشام محمد عبد الله 154 صوتا، وأحمد مصطفي عبد الحميد 147 صوتا، وعلى رمضان عبد المنعم 125 صوتا، وحجاج ياسين روبي 122 صوتا.

وجاءت الأصوات للمتنافسين علي مقعد الشباب، بحصول محمد أحمد عبد الحميد على 1144صوتا، وأحمد محمد عبد الستار 843 صوتا، وعز الدين صلاح عبد الله 357 صوتا و أحمد عبد الرحمن محمد 72 صوتا.

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مصر 365