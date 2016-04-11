ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة قبل طرحها بأسواق القاهرة الكبرى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية من ضبط 600 كيلو لحومإعلان - Ads إعلان - Ads
>فاسدة داخل ثلاجة لحفظ اللحوم، عبارة عن "دواجن ــ أجزاء دواجن ــ كبدة ــ مقطعات لحوم" غير صالحة للاستهلاك الآدمى وفاسدة، وذلك فى حملات تموينية بالقاهرة الكبرى.
>ـ ضبط 117 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بمحلات شهيرة بحى النزهة بالقاهرة
>
>فاسدة داخل ثلاجة لحفظ اللحوم، عبارة عن "دواجن ــ أجزاء دواجن ــ كبدة ــ مقطعات لحوم" غير صالحة للاستهلاك الآدمى وفاسدة، وذلك فى حملات تموينية بالقاهرة الكبرى.
وشدد اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير شرطة التموين على استمرار الحملات التموينية ومراقبة الأسواق وملاحقة السلع الغذائية الفاسدة التى تضر بصحة المواطنين.
>ـ ضبط 117 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بمحلات شهيرة بحى النزهة بالقاهرة
>