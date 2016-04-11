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ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة قبل طرحها بأسواق القاهرة الكبرى

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ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة قبل طرحها بأسواق القاهرة الكبرى ضبط 600 كيلو لحوم فاسدة قبل طرحها بأسواق القاهرة الكبرى
تمكنت الإدارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية من ضبط 600 كيلو لحوم
>فاسدة داخل ثلاجة لحفظ اللحوم، عبارة عن "دواجن ــ أجزاء دواجن ــ كبدة ــ مقطعات لحوم" غير صالحة للاستهلاك الآدمى وفاسدة، وذلك فى حملات تموينية بالقاهرة الكبرى.

وشدد اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير شرطة التموين على استمرار الحملات التموينية ومراقبة الأسواق وملاحقة السلع الغذائية الفاسدة التى تضر بصحة المواطنين.


>ـ ضبط 117 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بمحلات شهيرة بحى النزهة بالقاهرة
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مصر 365

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