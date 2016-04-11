ضبط حلاق متهم بسرقة 500 ألف جنيه من صراف بإحدى الجمعيات فى شبرا الخيمة

تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من القبض على حلاق متهم بسرقة 500 ألف جنيه من صراف بجمعية المستقبل للتمويل عقب صرفهم من البنك الأهلى، حيث تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

وتلقى الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بلاغاً من المدعو "عمرو ع.م" 34 سنة صراف بجمعية المستقبل للتمويل الأصغر ومقيم بشارع أحمد عرابى – دائرة القسم، أنه توجه صباح اليوم للبنك الأهلى فرع شمال القاهره بشبرا الخيمة وقام بصرف مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه خاصة بالجمعية محل عمله وحال دخوله مدخل العقار مقر الجمعية الكائن بناحية أرض نوبار – دائرة القسم فوجئ بشخصان أحدهما بحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، والأخر بحوزته سلاح أبيض مطواه.

وقام الثانى بإلقاء ماده حارقة ( شطة ) على وجهه، وقام الأول بخطف حقيبة النقود وفرا هاربان، إلا أنه إستغاث بالأهالى وأثناء قيامهم بضبطهما، قام الثانى بإحداث إصابة المدعو" أحمد محمد 30 سنة ميكانيكى ومقيم مساكن إسكو – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بسحجات وجروح سطحية بأجزاء متفرقة بالجسم لتمكين الأول من الهرب تاركاً الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى كاملاً.

وبمناقشة المتهم المضبوط تبين أنه يدعى "أحمد .م.م" 23 سنة حلاق ومقيم عزبة عثمان – دائرة القسم، واعترف بإرتكاب الواقعه بالإشتراك وآخر مجهول (لا يعرف بياناته) بتحريض من المدعو "مصطفى ع.ع" 20 مندوب بوسطة بذات الجمعية ومقيم مساكن الأمل – دائرة قسم الخصوص، وبمواجهة الأخير بما ورد باعترفات المتهم المضبوط أنكر ذلك ولم يعلل سبباً للإدعاء عليه بذلك، وبسؤال المصاب أيد ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7430 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة العامة.

مدير أمن القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المباحث