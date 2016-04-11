بالأسماء.. ننشر تفاصيل مصرع شخص وإصابة 13 فى حادث تصادم ببنى سويف

حصل "اليوم السابع" على أسماء المتوفى والـ13 شخص المصابين فى حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بجوار نفق سنور، مساء أمس الأحد.

ولقى أحمد رضوان أبو اليزيد، المقيم بالهمامية مركز البدارى أسيوط مصرعه، وأصيب كلاً من إسماعيل مصطفى يونس-45 سنة، سائق الميكروباص، ومهران دياب حسن- 21 سنة، ومحمد دياب حسن- 20 سنة، ومحمد السيد أحمد فراج- 19 سنة، وأحمد السيد أحمد فراج- 13 سنة، ووائل محمد محمد علام- 23 سنة، والحسينى مجدى حلمى حسانين- 16 سنة، وحسن دياب حسن- 18 سنة، وأسامة على أحمد- 18 سنة، ومحمود على أحمد رستم- 43 سنة، وعمار إسماعيل- 19 سنة، وراجح فتحى حسان- 22 سنة.

وتلقى اللواء محمود العشرى مدير أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بحدوث تصادم ميكروباص بسيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى عند نفق سنور جنوب بوابة بنى سويف، ووجود ومصابين.

وعلى الفور هرعت 10 سيارات اسعاف ونقلت 13 مصاب إلى مستشفى بنى سويف الجامعى ، حيث تراوحت الاصابات بين اشتباة مابين الارتجاج ، وكسور وجروح.

مصرع شخص وإصابة 13 فى تصادم ميكروباص بسيارة نقل فى بنى سويف

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