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الأطراف المتحاربة فى اليمن تبدأ الهدنة وتحذر من الانتهاكات

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الأطراف المتحاربة فى اليمن تبدأ الهدنة وتحذر من الانتهاكات الأطراف المتحاربة فى اليمن تبدأ الهدنة وتحذر من الانتهاكات

>بدأت الأطراف المتحاربة فى الصراع الدائر فى اليمن منذ عام هدنة مبدئية عند منتصف ليل الأحد قائلة إنها ملتزمة بوقف العمليات القتالية على الرغم من القتال الدامى الذى اندلع فى الساعات التى سبقت الهدنة.

وأدى الصراع بين الجيش اليمنى الذى تدعمه والمقاتلين الحوثيين إلى سقوط أكثر من 6200 قتيل وإلى أزمة إنسانية فى واحدة من أفقر الدول العربية.

ويسبق وقف القتال ابتداء من منتصف ليل الأحد "21:00 بتوقيت جرينتش" محادثات سلام من المقرر أن تبدأ فى الكويت فى 18 ابريل.

وحث متحدث باسم التحالف العسكرى بقيادة السعودية والذى شن غارات جوية على مدى العام المنصرم المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى احترام وقف القتال الذى قال إن اليمنية والتحالف سيلتزمان به.

وقال العميد الركن أحمد عسيرى المتحدث باسم التحالف إنه أذا حدث أى خرق لوقف إطلاق النار فإن التحالف سيكون له حق الرد وتقييم الوضع فى ذلك الوقت واتخاذ أى خطوات ضرورية لوقف هذه الانتهاكات .
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مصر 365

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