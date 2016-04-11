حسام حسن: المصري أعاد رؤوف للحياة وهو الخاسر من الرحيل لسموحة

"على المستوى الشخصي، حزين جدا جدا من أحمد رؤوف. هو عاد للحياة معنا".. هكذا تحدث حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عن مهاجم فريقه المنتقل إلى سموحة.

سموحة أعلن إتمام صفقة أحمد رؤوف مهاجم المصري مع نهاية الموسم الحالي وخصوصا مع نهاية عقد اللاعب مع الفريق.

وغاب رؤوف عن انتصار المصري أمام الداخلية في كأس مصر.

وعن أحمد رؤوف قال حسام حسن: "على المستوى الشخصي حزين للغاية من رؤوف. وهو سيخسر كثيرا برحيله عن الفريق".

وأوضح في تصريحات عبر قناة LTC "من في سن رؤوف يحتاج إلى عدم بذل جهدا كبيرا من أجل اللعب كأساسي".

وأضاف "في سموحة يوجد أكثر من 4 مهاجمين من بينهم هداف الدوري، الأمور ستكون صعبة للغاية على رؤوف".

وأكمل حديثه قائلا: "رؤوف كان مبطل كرة منذ انتقاله إلى الأهلي ومع الشغل الجماعي في المصري عاد من جديد للحياة".

وأردف "بفضل المصري، رؤوف وصل إلى مكانه لم يصل لها مع الأهلي".

وأتم "بالتأكيد سأستفيد من رؤوف حتى نهاية الموسم ولن أجعله يجلس في بيته دون مشاركة".

وسجل رؤوف 10 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم بقميص المصري.

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