أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جوزيه: هذه هي أجمل ذكري لي مع الأهلي

Google+ Print
جوزيه: هذه هي أجمل ذكري لي مع الأهلي جوزيه: هذه هي أجمل ذكري لي مع الأهلي

قال مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري للأهلي إن فوز الفريق التاريخي على الصفاقسي التونسي عام 2006 هو أجمل ذكرى عاشها مع النادي.

المدرب البرتغالي كان له اليد الطولى في البطولات التي حققها الأهلي في العقد الجديد محليا وإفريقيا.

وأضاف في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأحد: "أجمل ذكرى لي مع الأهلي طوال سنوات تدريبي له هي التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2006 في قلب تونس".

الأهلي تعادل بهدف لمثله في ذهاب الدور النهائي، ووصلت مباراة الإياب للدقيقة 92 والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي وتتويج الصفاقسي، لكن محمد أبو تريكة سجل هدفا في الوقت الضائع ليتوج الشياطين الحمر باللقب.

وأوضح جوزيه "بعد مباراة الذهاب قال لي الجميع إن الفوز بالبطولة أصبح مستحيلا، لكنني تحديتهم وعدنا باللقب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع