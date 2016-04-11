جوزيه: هذه هي أجمل ذكري لي مع الأهلي

قال مانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري للأهلي إن فوز الفريق التاريخي على الصفاقسي التونسي عام 2006 هو أجمل ذكرى عاشها مع النادي.

المدرب البرتغالي كان له اليد الطولى في البطولات التي حققها الأهلي في العقد الجديد محليا وإفريقيا.

وأضاف في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأحد: "أجمل ذكرى لي مع الأهلي طوال سنوات تدريبي له هي التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2006 في قلب تونس".

الأهلي تعادل بهدف لمثله في ذهاب الدور النهائي، ووصلت مباراة الإياب للدقيقة 92 والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي وتتويج الصفاقسي، لكن محمد أبو تريكة سجل هدفا في الوقت الضائع ليتوج الشياطين الحمر باللقب.

وأوضح جوزيه "بعد مباراة الذهاب قال لي الجميع إن الفوز بالبطولة أصبح مستحيلا، لكنني تحديتهم وعدنا باللقب".