أرقام في الجول – 4 علامات تحققت بتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز

تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في تنزانيا بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا 1-1.. هذه النتيجة تبعها أربعة أرقام تحققت.

وسجل عمرو جمال هدف الأهلي الأول وتعادل أحمد حجازي بالخطأ في مرماه ليانج أفريكانز.

وتقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل الجاري باستاد برج العرب.

ويستعرض FilGoal.com الأرقام الثلاثة التي حدثت لأول مرة منذ فترة طويلة:

أرقام في الجول – خمس علامات تحققت لأول مرة بعد فوز الزمالك على بجاية

1) هدف خارج الأرض

لأول مرة ينجح الأهلي في التسجيل خارج ملعبه في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا منذ سبعة أعوام وتحديدا في 2009.

وكان أخر هدف للأهلي خارج ملعبه في هذا الدور بشباك كانو بيلارز النيجيري وأحرزه هاني العجيزي برأسية أيضا.

وسجل عمرو جمال هدفه بالرأس في شباك يانج أفريكانز.

2) هدف عكسي

أحرز أحمد حجازي أول أهدافه بقميص الأهلي.. لكن بالخطأ في مرماه لصالح يانج أفريكانز.. ويصادف أنه الهدف العكسي الأول في بطولة إفريقيا منذ أكثر من خمس سنوات.

وكان شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي هو صاحب أخر هدف عكسي في شباك فريقه بالبطولات الإفريقية لصالح الوداد المغربي في القاهرة بافتتاح دور المجموعات في مباراة انتهت 3-3.

3) مؤمن زكريا

لأول مرة يصنع مؤمن زكريا هدفا للأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن مهد كرة إلى عمرو جمال ليحولها برأسه.

ويملك مؤمن زكريا في رصيد صناعته للأهداف الإفريقية مع الأهلي هدفا واحدا لماليك إيفونا عندما خسر الأهلي من أورلاندو بايرتس في نصف نهائي كأس الكونفدرالية العام الماضي.

4) عمرو جمال

هو رقم لم يحدث لأول مرة.. لكنه سجل هدفه التاسع الإفريقي للأهلي وهو الثالث في ترتيب الجيل الحالي من الهدافين.

إذ يتصدر متعب قائمة هدافي الأهلي "من الجيل الحالي" في البطولات الإفريقية برصيد 27 هدفا في 82 مباراة.

ويحل وليد سليمان وصيفا بـ10 أهداف في 44 مباراة، ثم عمرو جمال تسعة أهداف في 23 مباراة.

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بعض الإحصائيات من موقع د. طارق السعيد الإحصائي