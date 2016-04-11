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أنباء عن تولى الدكتور على عبد الرحمن منصب محافظ القاهرة خلفاً للسعيد

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أنباء عن تولى الدكتور على عبد الرحمن منصب محافظ القاهرة خلفاً للسعيد أنباء عن تولى الدكتور على عبد الرحمن منصب محافظ القاهرة خلفاً للسعيد
ترددت أنباء عن اختيار الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق، محافظاً للقاهرة خلفاً للدكتور جلال السعيد وزير النقل الحالى، وذلك باعتباراه أحد المرشحين بقوة لتولى المنصب لاستكمال سلسلة المشروعات التى بدأها المحافظ السابق.

وأفادت الأنباء أنه لن يتم الإعلان عن القرار بشكل رسمى حتى الانتهاء من جولة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك فى .

فيما أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة الأسبق أنه لم يتم تكليفه من قبل بتولى منصب محافظ القاهرة حتى الآن، مشيراً إلى أنه جاهز فى أى وقت لخدمة مصر فى أى مكان وأى منصب.


>مصادر بـ"التنمية المحلية":حركة محافظين محدودة تشمل 6 محافظات على رأسها القاهرة خلال 20يوما..رئيس جامعة حلوان أبرز المرشحين لمنصب محافظ القاهرة..وتأخير انتخابات المحليات لحين إصدار قانون الهيئة الوطنية
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مصر 365

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