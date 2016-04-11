الجماعة الإسلامية تهدد"الإخوان":حل أزمتكم الداخلية أو الانسحاب من تحالفكم

أعلنت الجماعة الإسلامية، رسميا أنها ستنسحب من تحالف دعم الإخوان نهائيا حال عدم إقدام الجماعة على حل أزمتها الداخلية، وإعادة قراءة الواقع بشكل مغاير.

وقالت الجماعة الإسلامية، فى بيان لها منذ قليل :"فى ظل تفاقم الأزمة داخل جماعة الإخوان والذى نتابعه منذ بدايته تؤكد الجماعة الإسلامية أنها تقدر خطورة هذا الخلاف وشدة البلاء الواقع على كاهل جماعة الإخوان ،وفى ظل استغراق أطراف الخلاف فى دوامة الأزمة وتعقيدات جذورها وفروعها؛ والذي ظهر مدى عمقه في البيان الأخير الصادر عن المكاتب الإدارية لجماعة الإخوان فإن الجماعة الإسلامية تلفت نظر الإخوان المسلمين إلى عدة نقاط".

وتابعت :"نلفت لجماعة الإخوان خطورة الآثار المترتبة جراء هذا الخلاف وما يترتب عليه من نتائج سلبية على الدعوة الإسلامية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها الأمة، و خطورة ما تؤدي إليه هذه الأزمة من تصدعات فى صفوف جماعة الإخوان وما يحمله ذلك من مخاطر قد تؤثر سلباً على المصالح العليا؛ ومن هنا ؛ فإننا ندعو كل أطراف الأزمة إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة التي تشكل رؤية كل طرف من الأطراف المتنازع".

وأوضحت الجماعة الإسلامية، أن هناك تداعيات لأزمة الإخوان على علاقة الإخوان بالتحالفات التي تجمعها مع غيرها من القوى، والتى قد تدفع هذه القوى إلى إعادة النظر ومراجعة مواقفها إزاء الاستمرار في تلك التحالفات.

واستطرد بيان الجماعة الإسلامية :"لقد تحالفنا مع الإخوان ؛ فإذا تغافل الإخوان تلك المصالح فلن نتوانى آسفين عن نفض أيدينا من هذا التحالف محملين المتهاونين كامل المسئولية؛ لذا فإننا ندعو كل أطراف الخلاف إلى التفكير خارج صندوق المشكلة حتى يتمكنوا من رؤية أبعاد الأزمة وشرورها المستطيرة ".

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