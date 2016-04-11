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مصلحة الميكانيكا والكهرباء تخاطب الحكومة للموافقة على تعيين 4 آلاف فنى

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مصلحة الميكانيكا والكهرباء تخاطب الحكومة للموافقة على تعيين 4 آلاف فنى مصلحة الميكانيكا والكهرباء تخاطب الحكومة للموافقة على تعيين 4 آلاف فنى
أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، إرسال مذكرة لمجلس الوزراء للموافقة على تعيين 4 آلاف و300 فنى، بسب العجز الكبير الذى تعانى منه المصلحة خلال الفترة الحالية.

وأشار أبو زيد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن العجز نتيجة توقف التعيين لسنواتٍ طويلة، فى مقابل تزايد أعداد المحالين للمعاش، دون أن يكون لهم بديلاً مدربًا ومؤهلاً وذوى خبرة.

وأضاف أبو زيد، أن المصلحة تحتاج أيضًا إلى عمالة لمواجهة عمليات الإحلال والتجديد التى تنفذها المصلحة للمحطات التى يتزايد عددها نتيجة تزايد المشروعات التنموية، بالإضافة إلى حماية للمحطات، حيث تجرى عمليات التطوير لـ10 محطات رى وصرف فى الوجه البحرى، موزّعة بواقع 4 محطات للصرف الزراعى، و6 للرى، بتكلفة تقدر بنحو 900 مليون جنيه، ووَفَّرَ البنك الإسلامى للتنمية 110 ملايين جنيه للمصلحة لإنشاء 32 محطة.

وقال أبو زيد، إن المصلحة تملك 8 مراكز طوارئ جاهزة للتحرك لمواجهة أى أزمات تتعرض لها شبكات الرى والصرف بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى دور هذه المراكز خلال أزمة السيول التى تعرضت لها محافظتى الإسكندرية والبحيرة ديسمبر الماضى، وساهمت فى إنقاذ مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية والمنشآت الحيوية بالمحافظتين.

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مصر 365

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