مانويل جوزيه: لازلت أتذكر فوز الأهلى التاريخى على ريال مدريد 2001

أكد الساحر البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، أنه قضى أوقاتا رائعة داخل القلعة الحمراء، ونجح فى تحقيق الكثير من البطولات، مشيراً إلى أنه لازال يتذكر الفوز التاريخى للمارد الأحمر على ريال مدريد، فى عام 2001.

قال جوزيه: "أتذكر أول يوم وصلت فيه إلى القاهرة، ورحت للنادى الأهلى فى مدينة نصر، بعد كده طلعنا على معسكر فى البرتغال، وجينا قبل مباراة ريال مدريد بثلاثة ايام" استكمل ضاحكاً: "لاعبنا فريق وحش جداً، كان فيه زين الدين زيدان، ورويرتو كارلوس، وكسبناهم 1/0".

وأضاف الساحر البرتغالى، خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير"، أن مباراة الأهلى والصفاقسى التونسى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا عام 2006، تعد هى الأفضل له طوال مشواره مع المارد الأحمر، مشيراً إلى أنه كان لديه يقين بتحقيق الفوز على الصفاقسى فى تونس رغم التعادل فى القاهرة، فى لقاء الذهاب.

وعن المشاركة فى كأس العالم للأندية باليابان قال جوزيه:"أول بطولة فى 2005 ولسة رايحين، وكله بيقولى لازم تاخد البطولة، وانا قدامى مانشستر يونايتد، وفرق عظيمة، والنتيجة اننا رجعنا منها بصفر، لكن فى البطولة الثانية عام 2008، اتعلمنا واستمتعنا، ونجحنا فى هزيمة فرق كبرى، وحققنا مركز متقدم".

مانويل جوزيه: بطلت شرب البيرة واتجهت لتقطيع الأخشاب..ولازلت شاباً

>