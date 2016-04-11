جوزيه لـ"مارتن يول":جماهير الأهلى لا تكتفى بالبطولات ويهمها"الكورة الحلوة"

حرص الساحر البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، على توجيه النصيحة لمارتن يول، المدير الفنى الحالى للمارد الأحمر.

وقال جوزيه خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير": "رسالتى لمارتن يول، أنه يفوز ويحقق البطولات والألقاب، لكن جمهور الأهلى مش بيهمه الفوز بس، لازم يكون فى أداء كمان، ويهمه إن فريقه يلعب كورة حلوة".

وفى رسالته الجمهور الأهلى، أوضح "جوزيه"، "لا زالت علاقتى بالجمهور رائعة، قضيت أسعد أيام حياتى فى مصر، ونفسى أرجع، وبقول للجماهير "أنا أفتقدكم جداً"، مؤكداً أنه سيحضر إلى مصر خلال الشهر المقبل.

وأشار المدير الفنى الأسبق للأهلى، إلى أنه يتابع مباريات الأهلى باستمرار وكذلك منتخب مصر، لافتا إلى أنه لم يتمكن من مشاهدة مباراة الأهلى ويانج أفريكانز أمس الأول السبت، بسبب انشغاله بالاحتفال مع أسرته بعيد ميلاده الـ 70، وأخبره "فينجادا" بنتيجة التعادل التى أسعدته.

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