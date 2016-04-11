التوعية تُقلّص مخالفات القيادة بتهور إلى واحدة في 3 أشهر

أوضح اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري تسجيل مخالفة وحيدة فقط للقيادة بطيش وتهور؛ نظراً لحملات التوعية التي أطلقتها شرطة دبي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تركيز الدوريات الأمنية في مناطق تجمع الشباب سابقاً، حتى تم القضاء على هذه الظاهرة التي ظلت لفترات طويلة سبباً في وقوع المزيد من الوفيات خاصة من الشباب المواطنين.

وأشار إلى أن أسباب وقوع الحوادث في دبي تفاوتت بين القيادة تحت تأثير الكحول بواقع 161 حادثاً، ثم الانحراف المفاجئ بـ135، وحالات عدم ترك مسافة كافية بواقع 133 مخالفة، بحسب إحصائيات الثلاثة أشهر الأول من العام الجاري.

اعتراضات

وأكد الزفين أن الإدارة تلقت العام الماضي 673 اعتراضاً على المخالفات المرورية وتبين أن 138 منها صحيح أي أنها حررت عن طريق الخطأ لعدة أسباب، وتبين أن العدد المتبقي صحيح وتم تحوليها جميعاً إلى نيابة السير والمرور للبت فيها.

وقال اللواء الزفين لـ «البيان» إن القيادة العامة لشرطة دبي أتاحت منذ سنوات خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية الحضورية والغيابية، لافتاً إلى أن الإجراءات والوثائق المطلوبة تتطلب الحضور الشخصي وإثبات الهوية مع إبراز رخصة السواقة وملكية المركبة لتدوين إفادته مع إفادة محرر المخالفة ويتم تحويل الاعتراض إلى نيابة السير والمرور.

وفيات

وأضاف اللواء الزفين إنه تم تسجيل 53 وفاة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مارس الماضي في 709 حوادث فيما بلغ عدد المصابين 532 مصاباً بإصابات متنوعة بين البليغة 40 إصابة والمتوسطة 190 إصابة والبسيطة 249، وتصدر السائقون قائمة الإصابات بواقع 252 إصابة فيما سجل الركاب 176 إصابة والمشاة 104 إصابات، فيما بلغ عدد المركبات المتضررة 1301 مركبة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 166 وفاة العام الماضي فيما بلغ عدد الحوادث 3092 حادثاً وتضرر فيها 5842 مركبة فيما بلغ عدد الإصابات 2356 إصابة تنوعت بين البليغة والمتوسطة والبسيطة.

وأشار اللواء الزفين إلى أن تجاوز الإشارة الحمراء سجل 35 مخالفة تسببت في وقوع الحوادث.

حوادث

من جهته أكد العقيد جمال البناي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالإنابة أنه تم تسجيل وقوع 4 حوادث متفرقة صنفت بليغة، أمس وأول من أمس، مشيراً إلى أن الحادث الأول وقع يوم السبت الماضي حوالي الساعة 3 مساء، حيث تم الانتقال إلى حادث دهس على تقاطع النهدة شارع بغداد وأسفر الحادث عن إصابة المدهوس «مجهول الهوية» بإصابات بليغة، فيما وقع الحادث الثاني في اليوم نفسه الساعة الحادية عشر والنصف مساء وهو عبارة عن دهس على شارع محمد بن زايد من الجسر الأول بالاتجاه إلى أبوظبي وفارق المدهوس الحياة.

والحادث الثالث وقع صباح أمس حيث تم الانتقال إلى حادث تصادم بين مركبتين على شارع الوصل وأسفر الحادث عن إصابة بليغة وإصابة متوسطة وأدى الحادث إلى إنشطار المركبة بعد اصطدامها بعمود إنارة، والحادث الرابع عبارة عن تصادم بين مركبتين على شارع دبي العين قبل أوت ليت مول وأسفر عن إصابة بليغة لشخص باكستاني.