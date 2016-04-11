موسى الهاشمي مديراً للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أكبر مركز عالمي للدعم اللوجيستي في مجال المساعدات الإنسانية، تعيين موسى الهاشمي مديراً تنفيذياً للمدينة.

ويحمل موسى الهاشمي خبرة تزيد على 16 عاماً، قضاها في مناصب متعددة جمعت بين المهام الإدارية والتنفيذية، حيث عَمِلَ مديراً لإدارة شؤون المشاركة في «إكسبو 2020»، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للاستثمارات والمبيعات في شركة «منازل» العقارية، وكذلك رئيس «وحدة التنفيذ» في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومدير تطوير الأداء، ومهندس صناعي أول في طيران الإمارات. وكان الهاشمي قد تخرّج في جامعة كولورادو الأميركية، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية وإدارة الأعمال.

ترحيب

وقد أعربت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، عن ترحيبها بانضمام موسى الهاشمي إلى أسرة المدينة، من خلال موقعه مديراً تنفيذياً لها، وقالت سموها: «دائماً ما يذكّرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن الواجب يملي علينا أن نقدّم يد العون لكل من يحتاج المساعدة، وأن نظهر الكفاءة والسرعة اللازمتين في الاستجابة وتقديم خدمات نوعية لكل من يستحقها وفي جميع الأوقات. وأنا، ومعي مجلس إدارة المدينة، على قناعة بقدرة موسى الهاشمي على تحقيق تلك الأهداف النبيلة».

وأضافت سمو الأميرة هيا بنت الحسين أن الخبرة الطويلة التي يحملها الهاشمي، وأسلوب عمله المميز بالرغبة في الإنجاز، والروح الإيجابية التي أظهرها في مختلف المواقع التي شغلها، سيكون لها أثرها الواضح في تعزيز أعمال المدينة وتحقيق أهدافها.

ومن خلال منصبه مديراً تنفيذياً للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، سيعمل الهاشمي على مواصلة النجاحات والإنجازات التي تحققت للمدينة خلال المرحلة السابقة، وذلك من خلال الإشراف على التوجه الاستراتيجي للمدينة، ومتابعة تنفيذ خطط العمل الطويلة والقصيرة الأمد من قبل فرق العمل المختلفة، كما سيعمل الهاشمي عن قرب مع مجلس الإدارة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تعزيز مكانة المدينة في قمة مجال الأعمال الإنسانية.

دور مهم

وبهذا التعيين، يخلف موسى الهاشمي في موقع المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية شيماء الزرعوني التي ستنضم مجدداً إلى مكتب حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، حيث ستعاون سموها في القيام بمهام منصبها الرفيع بصفتها سفيرة الأمم المتحدة للسلام.

وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قامت شيماء الزرعوني بدور مهم في تعزيز أعمال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، منذ أن جرى تعيينها في منصب مديرها التنفيذي في عام 2011، وقادت بنجاح فريق العمل في المدينة، ليكون دائماً في مقدمة صفوف الاستجابة، ولنجدة المتضررين في مناطق الصراعات والأزمات في مناطق مختلفة من العالم، ومنها قطاع غزة وباكستان ونيبال وهايتي واليونان، وغيرها الكثير.

وخلال فترة توليها منصب المدير التنفيذي للمدينة، شهدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية نمواً وصلت نسبته إلى نحو ثلاثة أضعاف، سواء في قدرات المدينة أو في عدد أعضائها، ونمواً ناهز خمسة أضعاف في معدلات تمويل المساعدات الإنسانية من خلال المدينة ذاتها.

ويعود إلى الزرعوني جانب كبير من الفضل في نقل مقر المدينة الذي يضم أكثر من 60 شريكاً دولياً مرموقاً في مجال المعونات الإنسانية ومؤسسات النفع العام غير الربحية، إلى «دبي ورلد سنترال»، علاوة على تطوير وتطبيق استراتيجية جديدة، من شأنها تعزيز موقع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية كمركز عالمي رائد رفيع المستوى في مجال الخدمات اللوجستية.

ثقة غالية

أعرب موسى الهاشمي عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، باختياره لتولي منصب المدير التنفيذي لمدينة دبي للخدمات الإنسانية، وقال: «أشعر بكل الفخر والاعتزاز بانضمامي إلى هذه المؤسسة العظيمة، فمنذ إطلاقها في عام 2003، وبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تطوراً مطرداً ونمواً متواصلاً؛ ولا شك في أن المدينة تعكس روح العطاء التي طالما ميزت شخصية سموه، وجميع أهل الإمارات، إذ تعمل المدينة على خدمة أهداف نبيلة وعظيمة، وتمارس هذا الدور بمداد من عزيمة أناس قطعوا على أنفسهم عهوداً بأن يكونوا سبباً في تغيير حياة إخوانهم في الإنسانية إلى الأفضل».

وأضاف: «أتطلع للعمل عن قرب مع مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وكذلك مع فريق العمل الذي سأتشرف بالعمل معه خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعزيز هذه الشبكة الإنسانية، وإحداث تغيير إيجابي في حياة كل من يحتاج إلى يد العون».