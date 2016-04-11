حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 11 أبريل 2016



>برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 11/4 /2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

برج السرطان حظك اليوم الاثنين 11/4 /2016

>السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان:

برج الأسد حظك اليوم الاثنين 11/4 /2016

>الأسد على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد:



>برج الجدى حظك اليوم الاثنين 11/ 4/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

>

برج الجدى على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

برج الحمل حظك اليوم الاثنين 11/ 4/2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:



>برج الحمل على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:



>حظك اليوم برج الحوت الاثنين 11 /4/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

برج العقرب حظك اليوم الاثنين 11/ 4/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي:

>

برج العقرب على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>

برج القوس حظك اليوم الاثنين 11/4/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

>

برج القوس على الصعيد الصحي:

>

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس:

>

برج الميزان حظك اليوم الاثنين 11 /4 /2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>

حظك اليوم برج الثور الاثنين 11/4/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

برج الثور على الصعيد العاطفى:

>

برج الثور على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 11/ 4/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

>

برج الدلو على الصعيد الصحى:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 11/4/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>عندما لا تأتى طريقتك فى العمل بنتيجة مثمرة، فهذا لا يعنى سوى أنك تحتاج إلى تغيير هذه الطريقة .. فالتميز فى العمل يحتاج إلى التطوير، والابتكار الدائم .. لذلك عليك دوماً أن تبحث عن كل ما هو جديد لتطور من نفسك، وحتى تتميز فى مجالك.>الضغط الخارجى من عملك، يجب ألا يؤثر على علاقتك العاطفية، قد يتحملك شريك حياتك لفترة ما، لكن لن تدوم هذه الفترة كثيراً .. فيوماً ما قد يمل، لذلك عليك إشراكه فى خططك، والحديث معه عن مشاكلك، والضغوط التى تتعرض لها .. حتى يتفهم ذلك ويتحمله.>جدولك المزدحم بالكثير من المهام والأعمال، قد يؤثر سلباً على صحك لقلة الوقت المخصص للعناية بصحتك، ولذلك عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وأن تخصص ولو دقائق فى اليوم لممارسة الرياضة، والعمل على استعادة لياقتك البدنية.>بالممارسة، ويوماً بعد يوم ستشعر أن مهاراتك لمخالطة الناس تتحسن يوماً بعد يوم، وستجد أنك بدأت التخلص من التقوقع على ذاتك، مما سيؤثر بالإيجاب على مهاراتك الاجتماعية، وسيكسبك الكثير من الصداقات الجديدة، والتى بدورها قد تفتح لك مجالاً لفرص أخرى كثيرة>علاقتك برؤسائك وزملاءك مهمة جداً، فليست الكفاءة وحدها هى التى ستصل بك إلى ما تريد، تذكر أن معرفة الناس كنوز .. ولذلك حاول أن تتجنب المشاكل معهم قدر الإمكان، فالعمل تحت الضغوط والمشاكل لا يأتى سوى بنتيجة سلبية .. لذلك احرص على تحسين علاقتك بهم.>هناك فرق كبير بين التعود والحب .. تذكر ذلك دوماً، فلا تستمر فى علاقة ليست مريحة بالنسبة لك، ولا ترضى رغباتك، سوى لأنك تحتاج إلى وجود شخص اعتدت على وجوده وتخشى أن تبتعد عنه، فأى شخص يستحق أن يتمتع بعلاقة صحية.>الصحة كما تعرف تاج على رؤوس الأصحاء، لذلك إن أهملت فيها، ستصبح النتيجة كارثية، حاول أن تخصص بعض الوقت للعناية بصحتك، فلا شىء سيفيدك إن تدهورت صحتك، ولا تستهين بأى شىء، فبمجرد شعورك بأى ألم عليك الذهاب للطبيب لمعرفى ماذا لديك، خاصة أننا فى فترة تغير المواسم.>عندما تشعر أنك مهموماً، فلا تستسلم لذلك الأمر .. فالسعادة معدية لذلك عليك الخروج مع أصدقائك لتتمتع ببعض المرح، وابتعد عن الأصدقاء المتشائمين، فأنت لا تتحمل هذا الآن>تنتظر أخبار سارة تغير من وضعك المهنى وتجعلك فى تتقدم بخطوات سريعة، القدرة على تنفيذ الأفكار التى تطرحها ربما تكون أهم من الفكرة نفسها، خاصة أن هذه الفترة ستكون محور مركزى فى حياتك العملية المقبلة، فاحرص على تكوين رصيد كافى من الخبرات يفيدك فى الأيام المقبلة، ويزيد من ثقة رؤسائك فيك، لتكون من الشخصيات المحورية فى العمل.>معظم المشكلات التى تواجهها مع شريك حياتك تأتى بسبب الغيرة و حب الإمتلاك، فبالرغم من طبيعتك التى تميل إلى الناحية العاطفية والمشاعر الدافئة دائماً، إلا أن طبيعة برج الأسد النارى تفرض نفسها على شخصيتك، والاختلاف بين أساليب التعبير عن الحب الموجود بينك وبين شريك حياتك، هو أحد الأسباب التى تتسبب فى الأزمات الناشبة بينكم.>حالتك الصحية فى تدهور مستمر بسبب عدم الإقلاع عن العادات الصحية السيئة التى تدمر أجهزة جسمك بشكل تدريجى، مثل الإفراط فى تناول المشروبات المنبهة والإهمال فى معالجة المشكلات الصحية المتراكمة التى تزيد وتتفاقم مع الوقت، وتؤدى إلى الشعوربـ تعب متزايد يومياً>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن ينتظر جرعة زائدة من الأخبار المفاجئة التى تزيد من حماسه فى العمل، وتدفعه إلى بذل مزيد من المجهود حتى يستطيع التغلب على حالة الإجهاد التى كانت مسيطرة عليك فى العمل فى افترة السابقة.>نجمك صاعد فى العمل هذه الأيام وهو ما يفعل المعجزات بالنسبة لحالتك المادية ولكنه فى المقابل يولد الكثير من الغيرة والحقد فى مكان عملك بين الزملاء وهو ما يمكنك تداركه من خلال بناء بعض الجسور مع زملائك ولكنك تحتاج إلى أن تحدد من هو الصديق من العدوحان الوقت لإعادة النظر فى فى موقفك بشأن شخص مميز فى حياتك واليوم سترى ما إذا كان الشخص الذى تشعر بالانجذاب نحوه يبادلك المشاعر أم لا وحاول أن تكون مباشرا بدلاً من أية العاب وحيل بينكما.كن حذرًا بشأن الوقوع فى الحوادث والإصابات اليوم لأنه حتى الإصابات الصغيرة يمكن أن تصبح خطيرة الآن قد تحتاج لاستشارة طبيب ولكن على أى حال لا يجب أن تترك أى مرض جسدى دون علاج لأنه مرحلة مؤقتة.>امامك خيارين اثنين فقط وكلاهما مؤلمين بنفس القدر وفى حال تمكنت من تحمل الخسارة فى أى من الخيارين تشعر بالراحة لأن الحيرة توقفت.>تظهر فى طريقك الكثير من الإغراءات بأن تتبع طرقًا مختصرة لإنجاز العمل ولكن يجب أن تتجاهلها وتلتزم الصراط المستقيم فهذه الاختصارات يمكن فى نهاية المطاف أن تضر بحياتك المهنية ورغم أنه ليس من السهل أن تختار الطريق المستقيم إلا إنه يجب عليك أن تفعل ذلك.>حان الوقت للاستمتاع بالجانب المشرق فى العلاقات الإنسانية فى حياتك، توقف عن البحث عن المعانى الخفية والآثار العميقة لكل شيء فى حياتك وبدلاً من ذلك استمتع بما يفعله لك المقربون.>تحصل على بعض التشجيع من أجل العناية بصحتك والحماس لتبدأ نمط حياة صحى أو على الأقل تبتعد عن العادات غير الصحية التى تتبعها لتحسن صحتك ولياقتك البدنية.>اليوم هو يوم القرار، حان الوقت لتأخذ قرارا حاسمًا بشأن بعض القضايا التى شغلتك طويلاً الأسبوع الماضى، ورغم أن القرار قد يبدو صعبًا فى البداية قلبك سيرشدك للاتجاه الصحيح.>التردد الدائم فى أخذ مزيد من القرارات فى نطاق العمل، لا يتناسب مع فكرة توليك منصب قيادى خاصة أن الأمور الآن يجب ألا تخرج من زمام يدك، لأنها ستفقدك كثير من سيطرتك، وربما تفقد بعدها منصبك إلى الأبد، حاول أن تستخدم حكمة الحوت وذكاءه فى جذب جميع الأفراد له، والقدرة على التحكم فى أعتى المشكلات.>تمتلك قدر كبير جداً من الحنان، والقيم الإنسانية النبيلة التى تجعل الناس تنظر إليك نظرة تقدير واحترام وتعتبرك من الشخصيات المقربة التى تعطيها الثقة بسهولة، وهم على يقين إنك أهل لها، وأسلوبك المميز فى التعبير عن مشاعرك يزيد من رقتك التى يقدرها شريك حياتك ويعتبرها من أفضل مميزاتك التى تجعلك مختلفاً عن كثير من الشخصيات الموجودة فى الحياة.>الوعكات الصحية تتوالى خاصة هذه الأيام التى تعتبر مركزا لتجمع عدد كبير من الأعراض المراضية المزعجة مثل الصداع وارتفاع ضغط الدم، و ألام القولون العصبى الذى يزيد من شعورك بالتعب والحاجة إلى النوم معظم ساعات اليوم، بسبب التفكير فى مشكلات العمل.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش فترة هادئة جداً على الصعيد العاطفى الذى يجد فيه دعماً كثيراً من عدد من الأشخاص المقربين الذين يعتبروه كاتماً لأسرارهم وحافظاً أميناً على مشكلاتهم التى يجد لها حلولاً كثير بفضل ذكاءه .>بعض الأشخاص الذين اختفوا عن الأنظار سيظهرون مجددًا فى حياتك فجاة وقد يصاحب ذلك مصادر جديدة لدخلك ويمنحونك الحماس للعمل بقوة ، وبالتالى يتحسن وضعك المالي.سوف تكون هناك حاجة لتقديم الحب غير المشروط والدعم لشريك حياتك. قد تتعلم شيئا من ذلك يحتمل أن يكون ضارا، ولكن عليك أن تتذكر أولوياتك وتكون متعاطفا وقريبا سوف تجد أن علاقتك فى الواقع أقوى مما تظن. لا تحكم على شريك حياتك بقسوة.فى نهاية اليوم قد تكون المتاعب الصحية صعبة بعض الشيء بالنسبة لك! ولكن مع التمارين الروحية مثل اليوجا، والتأمل، يمكنك التغلب على كل العقبات التى تحول دون تمتعك بصحة جيدة!الناس تقبل على الأفكار الساحرة الخاصة بك فى هذه المرحلة من الزمن. يجب أن لا تترك أى فرصة دون أن تستغلها لتعزيز موقفك وتحسينه.>إن لم تشعر بالراحة فى عملك الحالى، فعليك اتخاذ قراراً إما بالاستمرار، أو تركه .. المهم ألا تضيع وقتك ومجهودك فيما لا طائل من ورائه، الحياة تحتاج منك إلى الحسم فى كثير من الأمور.. لذلك عليك ان تحسم هذا الأمر مع نفسك، وتحدد جيداً ماذا تريد، وقبل أن تتركه يجب أن تعرف البدائل والفرص المتاحة.لا تترك فرصة للآخرين ليتدخلوا فى حياتك العاطفية، فأمورك الخاصة من شأنك أنت، وغذا حدثت أى مشكلة بينك وبينك شريك حياتك.. فالأولى أن تقوما بحلها بعيداً عن الناس الذين يزيدون الأمور سوءاً، فلا أحد سيصلح أمراً إن لم يكن لديكما الاستعداد لذلك.عندما يبدأ أى شخص فى ممارسة الرياضة، لا يكون الأمر بالسهولة التى يتخيلها البعض، فالأمر يحتاج غلى المثابرة والصبر والمعافرة .. يحتاج كذلك إلى صحبة تعينك على المداومة، فليس مهماً أن تمارس الرياضة لوقت طويل، أو لدقائق، المهم أن تداوم على هذه الرياضة.أى تغيير يبدا من الأفكار الخاصة بك، فإن قمت بتغييرها سيسهل عليك تغيير سلوكك، لذلك عليك أن تغير أفكارك أولاً .. إذا أردت أن تلحظ أى تغيير فى حياتك.>بداية جديدة ربما تكون هى الأفضل لك على الصعيد المهنى، لكنها لن تكون الأفضل لك على الصعيد الإنسانى فضغوط العمل لن تتوافق مع حبك للحياة ولممارسة بعض العادات الخاصة لكن لكن ما سيهون عليك هذه الأمور، هو تحسن حالتك المالية بشكل ملحوظ و مفاجئ، مما يجعلك ترى الأمور بشكل إيجابى أكثر من ذلك.الأحوال العاطفية تبدو على ما يرام لكن بواطن الأمور تخفى كثيراً من المشاعر، التى تؤكد أن القلب يسير عكس اتجاه العقل، فالحنين على حب قديم يسيطر عليك بشكل كبير هذه الفترة، والواقع الذى يحتوى على علاقة عاطفية حالياً، لا يتناسب مع هذه المشاعر خاصة إنك من الشخصيات الت تعانى من التردد فى كثير من قراراتها، فلابد من الحسم قبل الخوض أكثر فى العلاقة.السهر لساعات طويلة يومياً يدمر جهازك العصبى بشكل تدريجى، وتناول الوجبات الدسمة قبل النوم مباشرة يؤدى إلى زيادة الوزن بشكل سريع ودون أن تدرى، علامات الإرهاق تغيم على وجهك، والشعور الدائم بالإجهاد ناتج عن عدم الحصول على ساعات النوم الكافية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش فترة هامة فى حياته خاصة بعد البدايات العملية الجديدة التى تتطلب منه مزيداً من التفرغ حتى يستطيع إثبات نفسه وقدرته على تولى المناصب الهامة، والأحوال العاطفية تحتاج مزيداً من التركيز فى الفترة القادمة.>حان وقت الاسترخاء قليلا والاستمتاع بإنجازات الفترة السابقة، مررت بفترة عصيبة كنت على قدر المسئولية خلالها وتبدء من اليوم بحصد المكاسب المالية والمهنية التى طالما انتظرتها. وقت مناسب للمشاريع التجارية الكبيرة.ربما تدخل فى علاقة ليست مناسبة لك عليك التفكير جيدًا جنب مشاعرك وفكر بعقلك حتى لا تندم مستقبلاً وبعد فوات الأوان. لا تعلق قلبك بمن لا يستحقه.لا تجعل الضغوطات الخارجية تؤثر على اهتمامك بصحتك. يحذرك الفلك من انحدار فى صحتك هذه الأيام عليك أنت تتخذ التدابير الوقائية اللازمةلا تنغمس فى علاقات عاطفية غير مناسبة لك عليك أن تفكر جيدًا بعقلك حتى لا تتسبب فى أذى نفسى لك ولشخص آخر. أجواء نجاح واستقرار على صعيد العمل وقد تحقق الكثير من المكاسب المادية المفاجئة.>تبقى عالقًا غير قادر على اتخاذ القرار بترك العمل أو البقاء فيه وذلك سوف يؤثر بالسلب على انتجاك عليك أن تتخذ قرارات حاسمة وتقرر ما هو المناسب لك لا تضيع الكثير من الوقت.الملل فى العلاقات العاطفية قد يدمرها تمامًا عليك أن تعيد الروح إلى علاقتك مع الشريك مرة أخرى من الممكن أن تفعل ذلك بهدية بسيطة مفاجئة أو بخروجة مميزة تعيد لعلاقتكم الحب والفرحة مرة أخرى.قد تعانى من بعض الآلام المفاجئة لا تتجاهل الأمر فقد يتفاقم إلى مشاكل صحية كبيرة أنت فى غنى عنها فور شعورك بأى تعب مفاجئ استشر الطبيب واحذر من تناول الأدوية من تلقاء نفسك.يسيطر عليك روح التفاؤل اليوم رغم كل الضغوطات التى تتعرض لها عليك أنت تستمر فى هذا وتحاول أن تخطط جيدًا للفترة القادمة فأنت تحتاج فى حياتك إلى الكثير من القرارات الحاسمة.>قد يأتى إليك عرض مهنى جيد وتحتار فى اتخاذ القرار فيه عليك أن تفكر جيدًا ولا تضيع فرصة قد لا تعوض من يديك أنتَ فى حاجة ماسة إليها. حكمة عصفور فى اليد خير من عشرة على الشجرة قد تكون خاطئة فى كثير من الأحيان تحلى بالشجاعة وروح المجازفة وغير مجال عملك اذا اقتضت الضرورة.>تغيير مفاجئ فى علاقتك من الشريك وسوف تخيم سحابة من المشاكل المفاجئة عليك أن تتعامل معها بصبر وهدوء حتى لا تتسبب فى مشاكل كبيرة قد تدمر العلاقة تمامًا.>التوتر يسيطر عليك هذه الأيام وقد يسبب لك مشاكل فى الجهاز الهضمى أو القولون حاول أن تتحلى بالهدوء قليلًا وتحاول أن تهدئ أعصابك. الذهاب إلى الأماكن الواسعة وتنفس الهواء النقى قد يكون مفيد جدًا بالنسبة لك.>المرحلة المقبلة سوف تكون أفضل بكثير عليك فقط ألا تتردد فى أخذ القرارات الحاسمة وعدم الخوف كثيرًا من العواقب. كن واعيًا بشكل جيد للرسائل التى يبعثها لك القدر حتى لا تندم مستقبلًا.