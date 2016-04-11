خريج طب فى محكمة الأسرة:زوجتى المسنة تعاقبنى بعدما رفضت بيع جسدى خشية الفقر

وأضاف الشاب صاحب الـ٣١ عاما: رأيت السيدة "منيرة.م" صاحبة الـ٥٨ عاما وكانت وحيدة بعدما تركها زوجها وتوفى منذ سنوات وهى عاقر لا تنجب وورثت عنه ثروة لتعرض على رعايتها ومع الوقت طلبت صراحة الزواج منى مقابل تأسيس عيادة خاصة بى وحلمى فى الاستمرار فى العمل كطبيب والدراسة أكثر للتزود بالمعرفة.
وأكمل بعد أن حصلت زوجته على حكمين قضائيين ضده: مع الوقت بعد الزواج منها ومضى سنتين أدركت مدى بشاعة الأمر وتسلطها ومعاملتى كجسد فقط ومعايرتى أحيانا إذا قصرت فى حقها للحظة وتحرمنى حتى من الخروج من المنزل تحت سلاح التهديد بسلبى العيادة والاستمرار فى مشوارى لأصبح طبيبا أفضل.
واستطرد: عندما صارحتها بضرورة طلاقنا قامت الدنيا وذهبت للمحكمة وطردتنى من عيادتى لابتزازى حتى أعود إليها ومن وقتها وأنا أخرج من قسم وأدخل لآخر.
تأجيل دعوى طليقة توفيق عكاشة المطالبة بزيادة نفقة ابنه يوسف لجلسة 22 مايو
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