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رئيس وزراء فرنسا يختتم زيارته إلى الجزائر

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رئيس وزراء فرنسا يختتم زيارته إلى الجزائر رئيس وزراء فرنسا يختتم زيارته إلى الجزائر

>اختتم رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس مساء أمس الأحد زيارة رسمية للجزائر استغرقت يومين رأس خلالها مع رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسى قد عقد قبيل اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة مباحثات مع رئيس الوزراء الجزائرى ، والتقى مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة الذى نقل له رسالة من نظيره الفرنسى فرنسوا أولاند.

وبحث الجانبان خلال هذه الزيارة العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، وناقشا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الوضع فى مالى وليبيا ومنطقة الساحل والصحراء، وأكدا تطابق وجهات نظر البلدين بشأنها، كما أكدا على أهمية التعاون بين فرنسا والجزائر لمواجهة التحديات المشتركة.

وتميزت الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية بتوقيع عدد من الاتفاقات المؤسساتية شملت مختلف المجالات، فضلا عن اتفاقات شراكة ذات طابع اقتصادى.
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