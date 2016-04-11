مساعد كوبر لـ في الجول: من الوارد انضمام سام مرسي لمنتخب مصر.. وهذه رسالتنا لكل المحترفين

قال محمود فايز مدرب مساعد منتخب مصر إنه من الوارد جدا أن ينضم سام مرسي لاعب وسط ويجان إلى الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وكان سام مرسي الذي يحمل الجنسية المصرية تبعا لوالده المصري قد أكد في حواره مع FilGoal.com عن رغبته باللعب لمنتخب مصر. (التفاصيل)

وأجرى فايز حوارا مع FilGoal.com تحدث فيه عن فرص سام مرسي في الانضمام ورسالة إلى كل اللاعبين المحترفين في كل الدوريات حول العالم.

وما يلي على لسانه:

"ليس لدينا أي مشكلة في تمثيل أي لاعب لمنتخب مصر أو يحمل الجنسية المصرية في أي مكان في العالم داخل مصر أو خارج مصر نحاول متابعته ومشاهدته.

شاهدنا بعض المباريات لسام مرسي لكن ليس بشكل دقيق، وسنتابعه بشكل أدق في المرحلة المقبلة.. لاعب جيد جدا ومن الوارد أن يكون لديه فرصة في المنتخب.

وسنعمل حال ضمه على بحث أوراق الجنسية وهذه الأمور، لكن بشكل عام نتابع الكثير من اللاعبين وأيضا إسماعيل بلانكو في الدوري الأرجنتيني وتحدثت معه شخصيا لكن للأسف والده توفى ولا يوجد اي جواز سفر يثبت جنسيته المصرية.

نحاول متابعة أي لاعب وأعتقد أن سام إذا استمر على هذا المستوى من الوارد أن ينضم لمنتخب مصر، لماذا لا؟!

أعتقد أن الأمور الإدارية إذا استقرينا على استدعائه سيكون إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة هو المسؤول عن هذه الإجراءات ونرى حينها الجانب القانوني.

لكن ننتظر الجانب الفني أن يقنعنا بشكل كبير، بعد ذلك الأمور القانونية لن تكون عائقا إذا كان والده يحمل رقم قومي مصري.

وأوجه رسالة لكل اللاعبين المصريين حول العالم في أي دوري وأي بطولة.. لا توجد مشكلة في استدعائكم من الممكن أن ينضم أي لاعب منكم للمنتخب في أي وقت وقد نسافر لمتابعتكم وكلها آراء فنية من الممكن أن نصيب أو نخطيء".