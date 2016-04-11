موجز المحافظات.. ضبط 9 عناصر تكفيرية و50 مشتبهاً بهم بالعريش

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الأحد، أبرزها أن قوات أمن شمال سيناء ألقت القبض على 9 عناصر تكفيرية و50 مشتبهًا بهم خلال حملة أمنية بمناطق السبيل والمساعيد غرب العريش.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من توجيه ضربة قوية لجماعة الإخوان بعد سقوط 17 عنصرًا من قيادات وأعضاء الجماعة الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية فى قضايا اقتحام أقسام الشرطة والشروع فى القتل والتظاهر والتجمهر وقطع الطريق العام والانضمام لجماعة محظورة، ومن بين المتهمين 3 مسئولين عن تمويل أنشطة الجماعة وضبط بحوزتهم أوراق تنظيمية ومطبوعات وصور للرئيس المعزول محمد مرسى.

وأصيب 11 طفلاً بحالات إغماء بعد تناولهم جرعة تطعيم ضد مرض الحصبة، بقرية الرقبة فى محافظة أسوان. وأكد الطبيب المتابع لحالة الأطفال، أن مستشفى أسوان الجامعى، استقبل 11 طفلًا من قرية الرقبة التابعة لمركز دراو فى محافظة أسوان، مصابين بحالات إغماء بعد إعطائهم جرعة مصل تطعيم ضد الحصبة.

وأكد الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إحالة 60 طبيبًا إلى النيابة الإدارية منذ أول 2016 لعدم تحقيق قواعد مكافحة العدوى، بالإضافة إلى عدم التزامهم فى العمل. وأشار بيومى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن تم أيضا احالة مراقب أغدية وأمين مخزن إلى النيابة العامة، وذلك بسبب الاختلاس والرشوة وتم حبسهما على ذمة القضايا ووقفهما عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأشار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك إعادة هيكلة وتوزيع الأطباء حسب الاحتياجات الفعلية للمستشفيات، وأن هناك رغبة من الأطباء أن يلتحقوا بالمستشفيات العامة لأنها تقدم خدمات أشمل لاكتساب الخبرة، وهذا يجعل هناك سوء توزيع فى باقى المراكز.

كما أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، برئاسة كل من محمد حنفى وحلمى أبو الحسن ومباحث المخدرات ومباحث الميناء، محاولة تهريب 22 مليون قرص ترامادول المحظور تعاطيه أو حيازته أو تداوله أو استيراده أو تصديره، وفقا لقانون مكافحة المخدرات.

ونجح رجال أمن البحيرة فى إقناع موظف بسنترال الرحمانية بالعدول عن فكرة الانتحار واستجاب الموظف لنداءات رجال الشرطة ونزل من أعلى البرج. وكان موظف بسنترال الرحمانية يدعى أمير محمود ندى قام بالصعود أعلى برج السنترال والتهديد بالانتحار لتظلمه من مديرية السنترال لقيامها بمعاقبته بخصم يومين وعدم وضع اسمه فى كشوف المكافآت.

وإلى أهم الأخبار:

- ضبط 9 عناصر تكفيرية و50 مشتبها بهم خلال حملات أمنية بالعريش

>

- ضبط 17 إخوانيا بينهم مسئولون عن تمويل الجماعة بالفيوم

>

- إصابة 11طفلا بالإغماء بعد تناولهم تطعيما ضد الحصبة بقرية الرقبة فى أسوان

>

- إحالة 60 طبيبًا بسوهاج للنيابة الإدارية لعدم تحقيق قواعد مكافحة العدوى

>

- جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 22 مليون قرص ترامادول

>

- أمن البحيرة ينجح فى إقناع موظف بسنترال الرحمانية بالعدول عن الانتحار

>

أخبار متعلقة:

>

- موجز العاشرة: تفاصيل وكواليس 25 دقيقة بين الملك سلمان والنواب

>

- أخبار مصر للساعة 6.. الملك سلمان: الجسر البرى قفزة اقتصادية لمصر والسعودية

>

- موجز أخبار مصر للساعة1.. سفير إيطاليا يغادر القاهرة على خلفية أزمة "ريجينى"

>

- موجز الصحافة المصرية: حركة محافظين خلال 20 يوما

>