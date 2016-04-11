محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير كورنيش ميت يزيد والمدخل الشرقى للمدينة

تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أمس الأحد، منطقة كورنيش حى القنطرة شرق مدينة كفر الشيخ، وكوبرى ميت علوان تمهيدًا لعمل تطوير لمنطقة الكورنيش على جانبى ترعة ميت يزيد، كما تفقد طريق القنطرة الموازى لطريق موقف كفر الشيخ العمومى.

وكلف محافظ كفر الشيخ كلاً من اللواء أحمد الطرابلسى، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس صفوت سليمان مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضارى، برصف ورفع كفاءة وتشجير وتجميل كورنيش ميت يزيد، بالتنسيق مع مديرية الرى بكفر الشيخ، على أن يتم الانتهاء من الأعمال قبل نهاية شهر يونيو المقبل .

كما تفقد محافظ كفر الشيخ موقع إنشاء كوبرى على ترعة ميت يزيد؛ لتخفيف التكدس المرورى من وإلى منطقة الموقف العمومى ومدينة كفر الشيخ بتكلفة تقدر بحوالى 3 ملايين جنيه .

وعاين محافظ كفر الشيخ ميدانيًا مقترح تطوير ورفع كفاءة مدخل كفر الشيخ من ناحية حى القنطرة البيضاء وربط رافد المحلة كفر الشيخ بالرافد الدولى الساحلى، وما يسببه المدخل من تكدس مرورى على كوبرى القنطرة، خاصة فى وقت الذروة، حيث يتحول الاتساع الخارج من مدينة كفر الشيخ على أربع حارات إلى طريق ضيق بحارة واحدة على كوبرى القنطرة البيضاء بطريق مقابل .

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه بتحويل الطريق إلى حارة واحدة للخارج من مدينة كفر الشيخ، واستخدام الشارع الموازى لبحر ميت يزيد قادم إلى مدينة كفر الشيخ وصولاً إلى الرافد الدولى لحل أزمة المرور القادمين والخارجين من مدينة كفر الشيخ، مضيفاً أن شبكة الطرق من أهم دعائم التنمية والاستثمار بالمحافظة.

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