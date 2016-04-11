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ورشة عمل للتعريف بأهداف مركز حقى لدعم المرأة ببنى سويف

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ورشة عمل للتعريف بأهداف مركز حقى لدعم المرأة ببنى سويف ورشة عمل للتعريف بأهداف مركز حقى لدعم المرأة ببنى سويف
نظمت محكمة بنى سويف الإبتدائية بالتنسيق المركز الثقافى البريطانى ورشة عمل للتعريف بأهداف مركز دعم المراة "حقى" وتشكيله وعلاقته بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية. ومكاتب المساعدات القضائية بالطابق الأرضى بمجمع محاكم بنى سويف، أمس الأحد.

فى حضور المستشار محمد عبد العزيز البنا رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية ومديرعام مكتبه مصطفى حنفى، وخالد محمود خليل المشرف العام على شئون الأسرة بدائرة المحكمة حيث تم تكريم عدد من الموظفين المثاليين والموظفات المثاليات وتسليمهم شهادات تقدير لجهودهم ودورهم الفعال فى مجال الأسرة والطفل.

وأكدت نجلاء فتحى اليمانى أخصائية إجتماعية بالمركز أن مقر المركز بالطابق الأرضى بمجمع المحاكم ويعمل منذ الثانى عشر من مارس الماضى ويضم فى تشكيله "4" موظفين بينهم 3 أخصائيين "اجتماعى، نفسى، قانونى"، ومحامى حر.

وأضافت: المركز هدفه مناهضة العنف ضد المرأة ومساعدتها حيث نقوم باستقبال السيدات اللاتى لا يقل أعمارهن عن 18 سنة ويتعرضن للعنف الأسرى وتحرير استمارة بيانات ثم كتابة تقرير بحالاتهن وعرضهن على الأخصائى النفسى.

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