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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 11/4 /2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 11/4 /2016 برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 11/4 /2016

على الصعيد المهنى:
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عندما لا تأتى طريقتك فى العمل بنتيجة مثمرة، فهذا لا يعنى سوى أنك تحتاج إلى تغيير هذه الطريقة .. فالتميز فى العمل يحتاج إلى التطوير، والابتكار الدائم .. لذلك عليك دوماً أن تبحث عن كل ما هو جديد لتطور من نفسك، وحتى تتميز فى مجالك.

على الصعيد العاطفى:
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الضغط الخارجى من عملك، يجب ألا يؤثر على علاقتك العاطفية، قد يتحملك شريك حياتك لفترة ما، لكن لن تدوم هذه الفترة كثيراً .. فيوماً ما قد يمل، لذلك عليك إشراكه فى خططك، والحديث معه عن مشاكلك، والضغوط التى تتعرض لها .. حتى يتفهم ذلك ويتحمله.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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جدولك المزدحم بالكثير من المهام والأعمال، قد يؤثر سلباً على صحك لقلة الوقت المخصص للعناية بصحتك، ولذلك عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وأن تخصص ولو دقائق فى اليوم لممارسة الرياضة، والعمل على استعادة لياقتك البدنية.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:
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بالممارسة، ويوماً بعد يوم ستشعر أن مهاراتك لمخالطة الناس تتحسن يوماً بعد يوم، وستجد أنك بدأت التخلص من التقوقع على ذاتك، مما سيؤثر بالإيجاب على مهاراتك الاجتماعية، وسيكسبك الكثير من الصداقات الجديدة، والتى بدورها قد تفتح لك مجالاً لفرص أخرى كثيرة.

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مصر 365

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