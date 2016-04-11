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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 11/4/2016

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 11/4/2016 برج السرطان حظك اليوم الاثنين 11/4/2016

على الصعيد المهني:


>علاقتك برؤسائك وزملاءك مهمة جداً، فليست الكفاءة وحدها هى التى ستصل بك إلى ما تريد، تذكر أن معرفة الناس كنوز .. ولذلك حاول أن تتجنب المشاكل معهم قدر الإمكان، فالعمل تحت الضغوط والمشاكل لا يأتى سوى بنتيجة سلبية .. لذلك احرص على تحسين علاقتك بهم.

على الصعيد العاطفى:


>هناك فرق كبير بين التعود والحب .. تذكر ذلك دوماً، فلا تستمر فى علاقة ليست مريحة بالنسبة لك، ولا ترضى رغباتك، سوى لأنك تحتاج إلى وجود شخص اعتدت على وجوده وتخشى أن تبتعد عنه، فأى شخص يستحق أن يتمتع بعلاقة صحية.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>الصحة كما تعرف تاج على رؤوس الأصحاء، لذلك إن أهملت فيها، ستصبح النتيجة كارثية، حاول أن تخصص بعض الوقت للعناية بصحتك، فلا شىء سيفيدك إن تدهورت صحتك، ولا تستهين بأى شىء، فبمجرد شعورك بأى ألم عليك الذهاب للطبيب لمعرفى ماذا لديك، خاصة أننا فى فترة تغير المواسم.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان:


>عندما تشعر أنك مهموماً، فلا تستسلم لذلك الأمر .. فالسعادة معدية لذلك عليك الخروج مع أصدقائك لتتمتع ببعض المرح، وابتعد عن الأصدقاء المتشائمين، فأنت لا تتحمل هذا الآن.
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مصر 365

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