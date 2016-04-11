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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 11/4/2016

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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 11/4/2016 حظك اليوم برج العذراء الاثنين 11/4/2016

على الصعيد المهني:
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قد يأتى إليك عرض مهنى جيد وتحتار فى اتخاذ القرار فيه عليك أن تفكر جيدًا ولا تضيع فرصة قد لا تعوض من يديك أنتَ فى حاجة ماسة إليها. حكمة عصفور فى اليد خير من عشرة على الشجرة قد تكون خاطئة فى كثير من الأحيان تحلى بالشجاعة وروح المجازفة وغير مجال عملك اذا اقتضت الضرورة.

على الصعيد العاطفي:
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تغيير مفاجئ فى علاقتك من الشريك وسوف تخيم سحابة من المشاكل المفاجئة عليك أن تتعامل معها بصبر وهدوء حتى لا تتسبب فى مشاكل كبيرة قد تدمر العلاقة تمامًا.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
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التوتر يسيطر عليك هذه الأيام وقد يسبب لك مشاكل فى الجهاز الهضمى أو القولون حاول أن تتحلى بالهدوء قليلًا وتحاول أن تهدئ أعصابك. الذهاب إلى الأماكن الواسعة وتنفس الهواء النقى قد يكون مفيد جدًا بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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المرحلة المقبلة سوف تكون أفضل بكثير عليك فقط ألا تتردد فى أخذ القرارات الحاسمة وعدم الخوف كثيرًا من العواقب. كن واعيًا بشكل جيد للرسائل التى يبعثها لك القدر حتى لا تندم مستقبلًا.

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مصر 365

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