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حظك اليوم برج الثور الاثنين 11/ 4/ 2016

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 11/ 4/ 2016 حظك اليوم برج الثور الاثنين 11/ 4/ 2016

برج الثور على الصعيد المهنى:


>حان وقت الاسترخاء قليلا والاستمتاع بإنجازات الفترة السابقة، مررت بفترة عصيبة كنت على قدر المسئولية خلالها وتبدء من اليوم بحصد المكاسب المالية والمهنية التى طالما انتظرتها. وقت مناسب للمشاريع التجارية الكبيرة.

برج الثور على الصعيد العاطفى:


>ربما تدخل فى علاقة ليست مناسبة لك عليك التفكير جيدًا جنب مشاعرك وفكر بعقلك حتى لا تندم مستقبلاً وبعد فوات الأوان. لا تعلق قلبك بمن لا يستحقه.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>لا تجعل الضغوطات الخارجية تؤثر على اهتمامك بصحتك. يحذرك الفلك من انحدار فى صحتك هذه الأيام عليك أنت تتخذ التدابير الوقائية اللازمة

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>لا تنغمس فى علاقات عاطفية غير مناسبة لك عليك أن تفكر جيدًا بعقلك حتى لا تتسبب فى أذى نفسى لك ولشخص آخر. أجواء نجاح واستقرار على صعيد العمل وقد تحقق الكثير من المكاسب المادية المفاجئة.

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مصر 365

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