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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 11/4/2016

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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 11/4/2016 حظك اليوم برج الدلو الاثنين 11/4/2016

على الصعيد المهني:
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تبقى عالقًا غير قادر على اتخاذ القرار بترك العمل أو البقاء فيه وذلك سوف يؤثر بالسلب على انتجاك عليك أن تتخذ قرارات حاسمة وتقرر ما هو المناسب لك لا تضيع الكثير من الوقت.

على الصعيد العاطفى:
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الملل فى العلاقات العاطفية قد يدمرها تمامًا عليك أن تعيد الروح إلى علاقتك مع الشريك مرة أخرى من الممكن أن تفعل ذلك بهدية بسيطة مفاجئة أو بخروجة مميزة تعيد لعلاقتكم الحب والفرحة مرة أخرى.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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قد تعانى من بعض الآلام المفاجئة لا تتجاهل الأمر فقد يتفاقم إلى مشاكل صحية كبيرة أنت فى غنى عنها فور شعورك بأى تعب مفاجئ استشر الطبيب واحذر من تناول الأدوية من تلقاء نفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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يسيطر عليك روح التفاؤل اليوم رغم كل الضغوطات التى تتعرض لها عليك أنت تستمر فى هذا وتحاول أن تخطط جيدًا للفترة القادمة فأنت تحتاج فى حياتك إلى الكثير من القرارات الحاسمة.

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مصر 365

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