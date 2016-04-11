المتمردون الحوثيون يؤكدون التزامهم بوقف إطلاق النار فى اليمن

أعلن المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح التزامهم وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد الاثنين، تمهيدًا لاستئناف مباحثات السلام مع الحكومة المدعومة من التحالف العربى بقيادة السعودية بعد اسبوع.

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية التابعة للحوثيين عن مصدر فى جماعة "انصار الله" (الحوثيون) وحزب المؤتمر الشعبى العام بزعامة صالح: "نؤكد اننا وفى ضوء المشاورات والنقاشات التى اجريناها مع الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية قمنا مساء أمس السبت (...) بتسليم رسالة بالتزامنا بوقف إطلاق النار إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ بما يضمن ايقاف كافة الأعمال القتالية والعمليات والتحركات العسكرية البرية والبحرية والجوية على كامل أراضى الجمهورية اليمنية".