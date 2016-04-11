أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سامح شكرى: مصر احتلت جزيرتى "صنافير وتيران" عام 1950 للحفاظ عليهما

Google+ Print
سامح شكرى: مصر احتلت جزيرتى "صنافير وتيران" عام 1950 للحفاظ عليهما سامح شكرى: مصر احتلت جزيرتى "صنافير وتيران" عام 1950 للحفاظ عليهما
قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك وثائق موجودة وعلنية داخل وزارة الخارجية تثبت ملكية المملكة العربية لجزيرتى صنافير وتيران، لافتًا إلى أن الوثيقة التى أرسلها الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية الراحل، لرئيس الوزراء المصرى الراحل عاطف صدقى فى عام 1990، تقول إن احتلت الجزر عام 1950 للحفاظ عليها.

وأضاف "شكرى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية اليوم، أنه كان هناك حوارًا متصلًا بين مصر والمملكة العربية السعودية، واتفقتا منذ فترة كبيرة على الاحتفاظ بهذه الجزر على الوضع الحالى نظرًا لارتباطها بالنزاع العربى الإسرائيلى، مؤكدًا أن مصر تتولى حماية الجزر منذ عام 1950 للحفاظ عليها، نافيًا ما يتردد عن تنازل مصر عنها مقابل الحصول على أموال من المملكة العربية السعودية، "أرجو أن يتوقف الجميع عن هذا الكذب لأنه لا يليق بالدولة وحكومتها، ولم يكن هناك أى مقابل لمثل هذا العمل الذى يعتبر فنيا، ويتم بين الدول وتم بيننا وبين قبرص ولم يكن هناك أى مقابل لمثل هذا الترسيم".

وأوضح وزير الخارجية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستعرض على مجلس الوزراء لإقراره ثم التصديق عليه، مشيرًا إلى أن الشرطة المصرية ستظل متواجدة على جزر صنافير وتيران، لحين انتهاء أمر تسليم الجزر إلى المملكة العربية السعودية، لاسيما تلتزم مصر بمعاهدة السلام تمامًا فى هذا الصدد.

- محمد العرابى: "تيران وصنافير" سعوديتان ومصر استغلتهما لغلق ميناء العقبة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"