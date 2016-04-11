مصطفى الفقى: حلايب كانت وديعة مصرية لدى السودان.. وعلى الخرطوم إدراك ذلك

طالب الدكتور مصطفى الفقى الكاتب والمفكر السياسى، السودان أن تحذو حذو مصر بتسليم تيران وصنافير للسعودية وتترك هى الأخرى أمر حلايب وشلاتين نهائياً، معتبراً أن حلايب وشلاتين كانت وديعة مصرية مؤقتة لدى السودان وعادت مرة أخرى.

وقال "الفقى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن حلايب وشلاتين كانت وديعة مؤقتة لدى السودان خاصة بمكافحة الملاريا وهى الآن فى حيازة مصر، وعلى السودانيين أن يدركوا أنها كانت أمراً مؤقتاً وكانت حدود إدارية فقط، مضيفاً: "كما تعاملنا مع السعودية بفروسية وشعور قومى يجب أن يفعل معنا السودانيين نفس الشئ".

وتابع :"كل بلد له حدود مقدسة، ولكن هناك محاولات كثيرة للتشكيك فى حقيقة جزيرتى تيران وصنافير، والوضع بالنسبة لحلايب وشلاتين ينبغى أن يدار بنفس طريقة تيران وصنافير".

وفى سياق آخر، قال :"لا أظن أن تلعب السعودية دور الوسيط بين مصر وتركيا، ولا أظن أن الرئيس سيذهب إلى تركيا فى القمة الإسلامية إلا إذا تغيرت السياسية التركية تغييراً جذريا".

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