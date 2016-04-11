أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إغلاق استقبال مستشفى العجوزة بعد اعتداء 3 بلطجية على طبيب واحتجازه بالعناية

Google+ Print
إغلاق استقبال مستشفى العجوزة بعد اعتداء 3 بلطجية على طبيب واحتجازه بالعناية إغلاق استقبال مستشفى العجوزة بعد اعتداء 3 بلطجية على طبيب واحتجازه بالعناية
قال الدكتور طارق على عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، إنه تم الإعتداء على الدكتور كريم قنديل طبيب جراحة التجميل بمستشفى العجوزة بواسطة 3 بلطجية، أثناء تأدية عمله فى قسم الإستقبال، مشيرا إلى أنه تم إصابته بكسر فى الأنف وفقدان للوعى، مما أدى إلى حجزه فى العناية المركزة لاشتباة ما بعد الارتجاج.

وأضاف على، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم عمل محضر باسم المستشفى والقبض على 2 من الافراد الثلاثة المتهمين بالإعتداء، لافتا إلى أن الأطباء أعلنوا الإضراب عن العمل، وتم إغلاق استقبال المستشفى فى انتظار تأمين المستشفى لإستئناف العمل.

- "الأطباء" تخاطب قصر العينى لتوضيح شروط القرض السعودى للمستشفيات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365