إغلاق استقبال مستشفى العجوزة بعد اعتداء 3 بلطجية على طبيب واحتجازه بالعناية

قال الدكتور طارق على عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، إنه تم الإعتداء على الدكتور كريم قنديل طبيب جراحة التجميل بمستشفى العجوزة بواسطة 3 بلطجية، أثناء تأدية عمله فى قسم الإستقبال، مشيرا إلى أنه تم إصابته بكسر فى الأنف وفقدان للوعى، مما أدى إلى حجزه فى العناية المركزة لاشتباة ما بعد الارتجاج.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف على، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم عمل محضر باسم المستشفى والقبض على 2 من الافراد الثلاثة المتهمين بالإعتداء، لافتا إلى أن الأطباء أعلنوا الإضراب عن العمل، وتم إغلاق استقبال المستشفى فى انتظار تأمين المستشفى لإستئناف العمل.
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