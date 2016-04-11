إغلاق استقبال مستشفى العجوزة بعد اعتداء 3 بلطجية على طبيب واحتجازه بالعناية

قال الدكتور طارق على عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، إنه تم الإعتداء على الدكتور كريم قنديل طبيب جراحة التجميل بمستشفى العجوزة بواسطة 3 بلطجية، أثناء تأدية عمله فى قسم الإستقبال، مشيرا إلى أنه تم إصابته بكسر فى الأنف وفقدان للوعى، مما أدى إلى حجزه فى العناية المركزة لاشتباة ما بعد الارتجاج.

وأضاف على، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم عمل محضر باسم المستشفى والقبض على 2 من الافراد الثلاثة المتهمين بالإعتداء، لافتا إلى أن الأطباء أعلنوا الإضراب عن العمل، وتم إغلاق استقبال المستشفى فى انتظار تأمين المستشفى لإستئناف العمل.

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