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علماء بريطانيون يكتشفوا لغز نبات صيني يستخدم لعلاج الحمى والرئة

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علماء بريطانيون يكتشفوا لغز نبات صيني يستخدم لعلاج الحمى والرئة علماء بريطانيون يكتشفوا لغز نبات صيني يستخدم لعلاج الحمى والرئة

نبات هوانج كين

 

اكتشف علماء بريطانيون أن نبات صيني يسمى “هوانج كين” يستخدم مسارًا خاصًا لإفراز مواد كيميائية لها خصائص محتملة لمقاومة السرطان.

ويقول هؤلاء العلماء أنه تم تفسير هذا النبات الستخدم في الطب الصيني التقليدي في علاج الحمى ومشاكل الكبد والرئة.

وأضافوا العلماء أن هذا يُعد بمثابة خطوة نحو إمكانية زيادة الإنتاج من أجل صناعة عقاقير جديدة، حسبما أفادت بي بي سي عربية.

ورأست كاثي مارتن، من مركز جون إنيس العلمي في مدينة نوريتش بالممكلة المتحدة، الفريق البحثي الذي أعد الدراسة المنشورة في دورية “تقدم العلوم”، وبالتعاون مع علماء صينيين، استنتج فريقها الأسلوب الذي يتبعه النبات في تركيب مواد كيميائية معروفة باسم الفلافونات.
> وتوجد الفلافونات على نطاق واسع في مملكة النباتات، إذ تمنح بعضها زهورا زرقاء زاهية.

وقالت “مارتن”: ‘‘ إن من المثير أن نرى أن النباتات المستخدمة كإحدى طرق العلاج التقليدي في الصين لآلاف السنين ربما تؤدي بنا إلى إنتاج أدوية حديثة فعالة’’.

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