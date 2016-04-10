غدا..شكرى يستقبل رئيس البرلمان القبرصى والمفوض العام للأونروا

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري صباح غد الاثنين ياناكس اوميرو رئيس البرلمان القبرصي الذى يزور القاهرة حاليا.

ومن المنتظر ان يتناول اللقاء الذى يعقد بمقر وزارة الخارجية العلاقات المتميزة التى تربط بين القاهرة ونيفوسيا فى شتى المجالات الى جانب القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

> كما يلتقى الوزير شكرى مع بيير كارينبول المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأنروا” لبحث اخر التطورات فيما يتعلق باوضاع اللاجئين الفلسطينيين والتعاون القائم بين مصر والوكالة.

ومن ناحية اخرى.. يستقبل شكرى بعد ظهر الاثنين وفدا من الغرفة التجارية الأمريكية حيث سيتناول اللقاء العلاقات المصرية الامريكية فى المجالات الاقاتصادية والتجارية وسبل تعزيزها.

> ويقوم رئيس البرلمان القبرصى حاليا بزيارة رسمية الى القاهرة وتستمر لمدة ثلاثة ايام بدعوة من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.

ويعقد رئيس البرلمان القبرصى خلال الزيارة لقاءا مع نظيره المصرى على عبد العال، كما سيوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون بين برلماني الدولتين، كما سيستقبله رئيس مجلس لوزراء المهندس شريف إسماعيل بالاضافة الى اجراء مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى.

ومن المقرر ان يعقد المسئول القبرصى مساء غد مؤتمرا صحفيا لممثلى الصحافة المصرية.

أ ش أ