رئيس مجلس النواب: في ساعات الشدة يجب أن تتعاون سلطات الدولة من أجل المصلحة العامة

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إنه فى ساعات الشدة يجب أن تتعاون جميع سلطات الدولة من أجل المصلحة العامة ، وأنه يجب الحفاظ على كيان الدولة المصرية في ظل هذه الظروف.

وقال عبد العال إنه لن يسمح بأي كلمات تهز كيان الدولة المصرية وإنه سيتصدى لذلك من فوق منصة المجلس ، موضحا أنه في ظل الظروف الراهنة ليس هناك فارق بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية.

ودعا الأعضاء الى مراعاة الدقة فى عرض مقترحاتهم والابتعاد عن أى أسلوب يستفز الأعضاء والحكومة ، وأضاف ” نحرص جميعا على المحافظة على كيان الدولة المصرية ، وللمرة الأخيرة الكلمات التى تمس الدولة سأتصدى لها بقوة ويجب أن يراعى النائب عند حديثه الابتعاد عن العبارات التى تدغدغ مشاعر المواطنين فى الظروف الصعبة”.

وأوضح عبد العال أن بمجرد صدور اللائحة سيتم تطبيق مدونة السلوك الموجودة بها ضد أي عضو يسيء الى هذا المجلس سواء في الصحافة أو الفضائيات.

أ ش أ