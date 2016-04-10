سامح شكري: الجزيرتان سعوديتان..ومصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل

استنكر سامح شكري، وزير الخارجية، موجة الغضب التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان عنوانها أن مصر تخلت عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” للمملكة العربية السعودية، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين للقاهرة.

وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” القاهرة اليوم”، مع الإعلامي عمرو أديب، المُذاع على فضائية “اليوم”، أن الجزيرتين تابعتين في الأصل للمملكة العربية السعودية وحصلت عليهما مصر بالاتفاق مع المملكة من أجل حمايتهما من إسرائيل في عام 1950، مؤكدًا أنه في عام 1990 صدر قرار جمهوري بتحديد حدود مصر البحرية.

وأضاف شكري: ” مصر كانت تقوم بحماية الجزيرتين، بناءً على طلب سعودي، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي أرسلها الدكتور عصمت عبد المجيد عندما كان نائبا لرئيس الوزراء إلى عاطف صدقي، رئيس الوزراء، حينها تشير إلى سعودية جزيرتي “تيران وصنافير”.

وأكد شكري، أن مصر لم تتقاضى أي مقابل مادي بعد ترسيم الحدود البحرية، حيث أقرت مصر بكل وضوح وصراحة بأحقية الجزيرتين تيران وصنافير للجانب السعودي، مردفًا: “مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل.